Спочатку пропоную зазирнути під купол Верховної Ради і тих політичних інтриг, які там відбуваються. Я впевнена, кожен з вас пам'ятає чудове відео ексспікера парламенту Дмитра Разумкова.

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Він записував його у Верховній Раді з однією єдиною фразою: "Починаємо працювати". Всі тоді сприйняли його як підготовку до виборів.

Перший номер президентської партії бив себе кулаками в груди і стверджував, що він зовсім не те мав на увазі. А насправді дуже навіть правильно його зрозуміли.

Ролик Дмитра Разумкова: дивіться відео



Не минуло і року, як він дійсно почав працювати – над своїм власним політичним проєктом. Поки слово "партія" Разумков намагається максимально обходити стороною, називаючи все просто "команда".

Цим він уникає негативних асоціацій в суспільства зі словом "партія". Все ж таки Разумков в минулому політтехнолог, якщо ви забули.

Для цього спочатку під куполом Верховної Ради створив власне міжфракційне об'єднання або ж простими словами "клуб за інтересами".

Разумков збирає своїх прихильників

Вже потім почав поміж іншим говорити, що не проти піти на вибори. Бо жодні з них він не пропускав і ці – не збирається.

А тепер вже запустив цілий сайт, за аналогією "слуг народу", де збирає всіх своїх прихильників. Ми, звісно, поки не знаємо, хто забажає доєднатися до команди Разумкова через сайт. Тому ці висновки залишимо на потім.

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Але ми вже бачимо, хто в його команді в Раді зараз, і нам загалом цього абсолютно достатньо. Якщо коротко, то не гидує Разумков ніким:

ні Людмилою Буймістер , яку виключили з фракції "слуг народу", бо вона відкрито лобіювала інтереси Ріната Ахметова в Раді;

, яку виключили з фракції "слуг народу", бо вона відкрито лобіювала інтереси Ріната Ахметова в Раді; ні зашкварним Артемом Дмитруком , який знімався у пропагандистському фільмі Анатолія Шарія і називав "педофілом і наркоманом" відомого українського художника Олександра Ройтбурда;

, який знімався у пропагандистському фільмі Анатолія Шарія і називав "педофілом і наркоманом" відомого українського художника Олександра Ройтбурда; ні Євгеном Петруняком , якого підозрювали в отриманні 30 тисяч доларів хабаря за непідтримку в комітеті законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості:

, якого підозрювали в отриманні 30 тисяч доларів хабаря за непідтримку в комітеті законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості: ні Дмитром Гуріним, якого журналісти пов'язують із забудовником Вавришем, оскільки Гурін був співавтором концепції розвитку території Рибальського острову та брав участь у розробці концепції реконструкції Контрактової площі.

У міжфракційне об'єднання кілька тижнів тому вступив і Роман Соха – мажоритарник з Запоріжжя (важливого промислового регіону для Ахметова), який вирішив бути чесним перед собою і виборцем.

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Хоча якби хотів бути дійсно чесним, мав би скласти мандат. Бо прийшов він у парламент на хвилі винятково всенародної любові до Володимира Зеленського, а не до нього – такого класного і красивого.

До речі! Місцеві ЗМІ також пов'язують його з колишніми регіоналами – братами Володимира і Сергія Кальцевими.

Нова "пташка" Разумкова

Днями до цієї команди доєдналася ще одна "пташка" – Любов Шпак. Знову – мажоритарниця, але вона, на відміну від свого колеги з фракції, виходити не спішить.

Може, у Разумкові не до кінця впевнена, а, може, домовляються, за скільки вона готова кинути свого виборця. До цього для своїх виборців вона робила не так багато. Кажуть, на 194 окрузі Черкас бачили її не часто.

Хто ж, запитаєте, має заплатити Шпак за компроміси із совістю? Точно не Разумков. Бо тоді б його МФО навряд чи називалось "Розумна політика", бо вкладати свої гроші в це дуже нерозумно.

Та й навіщо це робити, якщо є Рінат Ахметов, який вже в'язався у війну з президентом. Там є і гроші, і інтереси, і ресурси. Я зараз не лише про надра, а й про медіа.

Частими гостями на останніх є, до речі, не лише сам Разумков, а й Арсен Аваков, Ігор Смешко, Володимир Гройсман, а також нові обличчя:

Ярослав Железняк;

Кіра Рудик.

Фракцію "Голос" вони вже успішно "роздеребанили", тож здається тепер шукають нового політичного притулку, чи то з ким би його до наступного парламенту зайти.

З одного боку, за гроші олігархів намагаються чим швидше розвалити монобільшість та створюють новий політичний об'єкт із перспективою побачити в ньому старих зашкварених політиків.

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З іншого боку, ті, кого вважали новими "перспективними" обличчями в українській політиці, також хочуть, щоб і їм щось перепало з кишені олігарха, тим самим відбираючи останню віру у світле майбутнє з новими людьми у парламенті. Привіт, політична стагнаціє.