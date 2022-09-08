Наладить работу системы оповещения помогли мобильные операторы Vodafone, Life и Киевстар. Над запуском также работали Ассоциация мобильных операторов, МВД и Минцифры.
К теме Без паники: в Украине начали тестировать систему оповещения от ГСЧС
В ГСЧС рассказали, как работает новая система оповещения
ГСЧС запустила новую систему информирования о чрезвычайных ситуациях. Уже с ноября – декабря она, вероятно, начнет работать в полную силу.
7 сентября мы начали тестирование новой системы оповещения с помощью мобильных телефонов,
– рассказал заместитель председателя ГСЧС Украины Роман Примуш.
Он отметил, что система работает путём передачи информации через служебные каналы связи мобильных операторов. Используя сети мобильных операторов и их базовые станции, ГСЧС пересылает сообщения абонентам, которые находятся в зоне работы мобильных станций.
"Наибольшее преимущество системы – уведомление поступает при минимальной мобильной связи. Также важный элемент – мгновенная доставка сообщений", – подытожил Примуш.
Напомним, что тестовые уведомления не требуют никаких действий. Такие сообщения будут поступать только жителям тех областей, где не ведутся активные боевые действия, в частности:
- Винницкой,
- Волынский,
- Днепропетровской,
- Житомирской,
- Закарпатской,
- Ивано-Франковской,
- Кировоградской,
- Киевской,
- Львовской,
- Одесской,
- Полтавской,
- Ровенской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Черкасской,
- Черновицкой,
- Черниговской областях,
- в Киеве.
Будет интересно – будет ли меняться сигнал воздушной тревоги: смотрите видео