Наладить работу системы оповещения помогли мобильные операторы Vodafone, Life и Киевстар. Над запуском также работали Ассоциация мобильных операторов, МВД и Минцифры.

К теме Без паники: в Украине начали тестировать систему оповещения от ГСЧС

В ГСЧС рассказали, как работает новая система оповещения

ГСЧС запустила новую систему информирования о чрезвычайных ситуациях. Уже с ноября – декабря она, вероятно, начнет работать в полную силу.

7 сентября мы начали тестирование новой системы оповещения с помощью мобильных телефонов,
– рассказал заместитель председателя ГСЧС Украины Роман Примуш.

Он отметил, что система работает путём передачи информации через служебные каналы связи мобильных операторов. Используя сети мобильных операторов и их базовые станции, ГСЧС пересылает сообщения абонентам, которые находятся в зоне работы мобильных станций.

"Наибольшее преимущество системы – уведомление поступает при минимальной мобильной связи. Также важный элемент – мгновенная доставка сообщений", – подытожил Примуш.

Напомним, что тестовые уведомления не требуют никаких действий. Такие сообщения будут поступать только жителям тех областей, где не ведутся активные боевые действия, в частности:

  • Винницкой,
  • Волынский,
  • Днепропетровской,
  • Житомирской,
  • Закарпатской,
  • Ивано-Франковской,
  • Кировоградской,
  • Киевской,
  • Львовской,
  • Одесской,
  • Полтавской,
  • Ровенской,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой,
  • Черкасской,
  • Черновицкой,
  • Черниговской областях,
  • в Киеве.

Будет интересно – будет ли меняться сигнал воздушной тревоги: смотрите видео