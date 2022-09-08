Налагодити роботу системи оповіщення допомогли мобільні оператори Vodafone, Life та Київстар. Над запуском також працювали Асоціація мобільних операторів, МВС та Мінцифри.

До теми Без паніки: в Україні почали тестувати систему оповіщення від ДСНС

В ДСНС розповіли, як працює нова система оповіщення

ДСНС запустила нову систему інформування про надзвичайні ситуації. Вже з листопада – грудня вона, ймовірно, розпочне працювати на повну силу.

7 вересня ми розпочали тестування нової системи оповіщення за допомогою мобільних телефонів,

– розповів заступник голови ДСНС України Роман Примуш.

Він зазначив, що система працює шляхом передачі інформації через службові канали зв'язку мобільних операторів. Використовуючи мережі мобільних операторів та їхні базові станції, ДСНС пересилає повідомлення абонентам, які перебувають в зоні роботи мобільних станцій.

"Найбільша перевага системи – сповіщення надходить за мінімального мобільного зв'язку. Також важливий елемент – миттєвість доставки повідомлень", – підсумував Примуш.

Нагадаємо, що тестові оповіщення не вимагають жодних дій. Такі повідомлення надходитимуть лише жителям тих областей, де не ведуться активні бойові дії, зокрема у:

Вінницькій,

Волинській,

Дніпропетровській,

Житомирській,

Закарпатській,

Івано-Франківській,

Кіровоградській,

Київській,

Львівській,

Одеській,

Полтавській,

Рівненській,

Тернопільській,

Хмельницькій,

Черкаській,

Чернівецькій,

Чернігівській областях,

Києві.

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