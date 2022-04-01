О том, что Россия якобы собирается провести нынешний "парад победы" в Украине, сообщила собеседница одного из оккупантов. Разговор перехватила СБУ.

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Никакого парада России не светит

Над новыми вбросами России о "дате победы" смеются уже даже сами захватчики. Оккупант, который сейчас со своим подразделением находится в Житомирской области, уже не верит в победное для его страны завершение войны.

По словам российского недовоина, сейчас у него только одна мечта – возвращение домой. Ведь перед тем как попасть в Украину, он думал, что оккупация нашего государства будет для него легкой прогулкой. Конечно, этого не случилось – пришлось встретить решительное сопротивление украинцев.

Когда заехали – машины повсюду взорваны, все города разрушены на*уй. Мирных жителей наши со всех сторон ху*чат,

– рассказал оккупант.

Кстати, захватчик добавил, что множество российских военных не выдерживают сопротивления украинцев и ищут причин вернуться домой. Недавно, в частности, бежал в Россию его старшина.

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