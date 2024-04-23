Оккупанты всячески пытались помешать работе ПВО. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, информирует 24 Канал.

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Новая тактика россиян

Евлаш сообщил, что этой ночью российские войска попробовали новую тактику, отправляя один – два ударных дрона типа "Шахед" в разных направлениях с разной частотой.

Он также отметил, что пока не поступила помощь от США, российские войска будут увеличивать количество обстрелов по территории Украины.

Мы видели несколько новую тактику. Россияне пытались направлять по разным направлениям один-два "Шехеды" с разной периодичностью, чтобы максимально сделать неудобной борьбу с ним,

– отметил Евлаш.

Он также добавил, что во время сегодняшней атаки враг пытался разведывать расположение мобильных огневых групп ВСУ.

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