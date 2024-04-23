Окупанти всіляко намагалися завадити роботі ППО. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, інформує 24 Канал.

Дивіться також Одеса вкотре опинилася під цинічними ударами ворога: усе про атаку "Шахедами" 23 квітня

Нова тактика росіян

Євлаш повідомив, що цієї ночі російські війська спробували нову тактику, відправляючи один – два ударні дрони типу "Шахед" у різних напрямках з різною частотою.

Він також зазначив, що доки не надійшла допомога від США, російські війська будуть збільшувати кількість обстрілів по території України.

Ми бачили дещо нову тактику. Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два "Шехеди" з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ним,

– зауважив Євлаш.

Він також додав, що під час сьогоднішньої атаки ворог намагався розвідувати розташування мобільних вогневих груп ЗСУ.

Атака "Шахедами" 23 квітня: що відомо