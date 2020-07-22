Последняя генерация Mazda 3 получилась очень удачной и собрала немало наград. Однако производитель собирается сделать ее еще более совершенной.

Журналисты узнали, что кроме тех моторов, которые сейчас устанавливают в "тройку", в частности и супердвигателя Skyactiv-X, японский производитель собирается оснащать эту модель и более мощным агрегатом. Об этом говорится в программе "Авто24" на 24 канале.

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Вероятно уже в 2021 году дилеры в Америке получат Mazda 3 с бензиновым мотором с турбоусилителем и полным приводом. Но при этом модель будет иметь исключительно автоматическую коробку передач и версии с механикой не будет.



Mazda 3 / Фото компании Mazda

В то же время, как заявил один из дилеров, эта модель получила индекс РР, что может означать Performance Package. Скорее всего речь идет об уже известном 2,5-литровом бензиновом 4-цилиндровом моторе с турбиной, который устанавливают в Mazda-6, CX-5, CX-9, выдающем 250 сил и 420 Нм крутящего момента.

Понятно, что это серьезно улучшит динамические качества Mazda 3, но никаких планов по поставкам этих версий на украинский рынок нет.



Компания представит новую улучшенную версию Mazda 3 / Фото компании Mazda



Новая модель будет иметь исключительно автоматическую коробку передач / Фото компании Mazda

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