Знак, который проясняет, зачем россиянам понадобилось задерживать первого заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла и других активистов. И помогает понять, какими могут быть дальнейшие действия Кремля.

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Обвинение в "диверсии" ради оправдания собственных агрессивных действий – давний прием авторитарных режимов. Нападение Советского Союза на Финляндию произошло после того, как советское руководство обвинило Хельсинки в обстреле позиций Красной Армии – так называемый Майнильский инцидент.

В "Правде" писали о "наглой провокации финляндской военщины" и требовали "дать отпор зарвавшимся налетчикам" и "ответить тройным ударом". А после выяснится, что никакого обстрела с финской стороны не было, а была советская провокация.Вероятно, Москва теперь может оправдывать любые свои агрессивные действия, например, в Херсонской области "борьбой с диверсантами" и стремлением обеспечить безопасность Крыма

Вторая Мировая война началась после того, как гитлеровская Германия инсценировала "нападение" Польши на немецкую радиостанцию в городе Гляйвиц (теперь – Гливице) – на самом деле нападали переодетые в польскую военную форму эсэсовцы. А вскоре Гитлер уже рассказывал в рейхстаге о польском нападении. Обвинения ФСБ, уверен, – из этого же ряда.

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Мы не знаем только, исполняют ли чекисты директиву из Кремля или, напротив, подталкивают Кремль к решительным действиям против Украины – такого рода инструменты часто использовались Лубянкой во время войн на Кавказе.

Предположу, что в будущем можно будет говорить и о невозможности продолжения газового транзита через Украину – какой транзит, если украинцы сами "подрывают газопроводы"? Ну и, конечно, придуманной диверсией можно будет оправдать окончательный погром Меджлиса на территории Крыма и новые репрессии против крымскотатарских активистов – потому что это никакие не активисты, а "экстремисты".

Остается только гадать, чем продолжит Кремль – репрессиями или войной.