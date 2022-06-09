О том, как будет реабилитировать украинских военнослужащих, которые сейчас защищают наше государство от захватчиков, рассказала министерша по делам ветеранов Юлия Лапутина в эфире общенационального телемарафона. Чиновница отметила, что после провозглашения независимости в нашей стране сохранился советский подход к делам прошедших войну. Причиной тогда в том числе было и то, что ветеранами были в основном люди, которые воевали во Второй мировой войне и уже имели солидный возраст.

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В новых реалиях ситуация изменилась. Теперь ветеранами боевых действий, как отметила Лапутина, в основном украинцы и украинки в возрасте от 18 до 45 лет. Министр подчеркнула, что государство должно поддерживать их.

После победы будет новый фронт

Юлия Лапутина подчеркнула, что после победы Украины в войне с Россией в нашем государстве откроется еще один фронт – экономический. Поэтому украинцы должны быть готовы к этому, в том числе и ветераны.

Поэтому Министерство по делам ветеранов работает над созданием всех необходимых структур и условий реабилитации военнослужащих и их адаптации к гражданской жизни.

Психологическая поддержка ветеранов

Самым первым пунктом в помощи ветеранам боевых действий психологическая реабилитация. Украинское правительство избрало в этом направлении новый подход и уже одобрило соответствующее постановление.

Мы должны создать предпосылки для того, чтобы вернувшийся с войны человек прошел соответствующую реабилитацию и уже потом предоставлять ему возможность трудоустраиваться, быть активным в обществе, обществе и семье.

– подчеркнула министерша.

Юлия Лапутина рассказала, что психологическая помощь для ветеранов предусмотрена в двух вариантах:

в военном госпитале в случае ранения. За это будут отвечать заведения психологической реабилитации, подписавшие контракт с Министерством по делам ветеранов.

через семейного врача, который даст направление психологу.

Сейчас Министерство создает реестр специалистов, которые будут оказывать психологическую помощь. Лапутина отметила, что эту инициативу можно будет масштабировать и оказывать психологическую помощь всем украинцам. Министр отметила, что большинство украинцев нуждаются в помощи специалистов. Эта цифра ориентировочно составляет 60% всего населения.

Реформа для перехода с военной карьеры на гражданскую

Министерство по делам ветеранов отметило, что за более чем 30 лет независимости в Украине так и не был создан механизм перехода с военной карьеры на гражданскую. Поэтому для этого сейчас будет осуществлена необходимая реформа.

Новая реформа позволит отслеживать путь ветерана начиная с вступления в ряды армии или военного учебного заведения и завершая выходом на пенсию или сменой деятельности. После этого с военнослужащими будет работать министерство.

Переобучение ветеранов

Важной составляющей перехода военных на гражданскую карьеру есть получение новых умений и навыков. Именно для этого Министерство по делам ветеранов подписало меморандум с более чем 30 вузами, где ветераны могут получать гражданскую специальность.

Поддержка ветеранского предпринимательства

Также для украинских защитников и защитниц предусмотрена программа поддержки ветеранского бизнеса. В частности, речь идет о менторских программах, которые направлены на то, чтобы научить военнослужащих проектной деятельности и как правильно подаваться на те или иные грантовые программы.

Помощь семьям ветеранов

Юлия Лапутина пояснила, что до полномасштабного вторжения Министерство по делам ветеранов разрабатывало стратегические инициативы финансовой поддержки ветеранов, однако в новых условиях приходится действовать иначе.

В частности, речь идет о том, что в помощи нуждаются и семьи украинских военнослужащих и часто без возможности трудоустроиться или возобновить свое собственное дело.

Поэтому семьи ветеранов могут получить грант в размере 20000 гривен от ветеранского фонда. Лапутина отметила, что эта сумма не является ни большой, ни маленькой. Однако, что важно, такую помощь может получить каждый член семьи. На примере это выглядит так – если семья военнослужащего состоит из 3 человек, семья может получить не 20 000, а 60 000 гривен.

Процедура получения помощи описана на сайте Ветеранского фонда .

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