Новая напасть: в "мосту Кличко" завелись мухи – видео

Внутри пешеходно-велосипедного моста теперь живут мухи. Скорее всего, они размножились во время ремонтных работ.

Речь идет о стеклянных вставках переправы. Именно в скважинах между ними теперь ползают насекомые. На прошлой неделе стекло ремонтировали, а сейчас в нем завелись мухи.

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Видео с насекомыми внутри "моста Кличко" в Facebook обнародовал Дмитрий Вдовико.

Будете смеяться, но внутри стекла на мосту Кличко завелись мухи,

– написал он.

В "мосту Кличко" завелись мухи: видео

Что известно о "мосте Кличко"?Это переправа, соединяющая два холма фактически в центре столицы: Владимирскую горку и Крещатый парк. Поскольку построение моста является инициативой киевского городского головы Виталия Кличко, горожане окрестили сооружение "мостом Кличко".



Протяженность переправы – 210 метров, высота – 22 метра, ширина – отличается в разных местах (от 6 до 14 метров). На строительство моста потратили более 400 миллионов гривен.



Открыли его 25 мая 2019 года. К слова, НАБУ начало уголовное производство из-за вероятной растрату денег или злоупотребления служебным положением во время строительства "моста Кличко".

С переправой все время случаются какие-то оказии: то трескается стекло, то выезжают машины.

Смотрите видео неудачи переправы: