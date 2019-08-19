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      Новая напасть: в "мосту Кличко" завелись мухи – видео

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      Пешеходно-велосипедный мост в Киеве
      Пешеходно-велосипедный мост в Киеве / Фото из социальных сетей

      Внутри пешеходно-велосипедного моста теперь живут мухи. Скорее всего, они размножились во время ремонтных работ.

      Речь идет о стеклянных вставках переправы. Именно в скважинах между ними теперь ползают насекомые. На прошлой неделе стекло ремонтировали, а сейчас в нем завелись мухи.

      К теме: На "мосте Кличко" установят антивандальное стекло: фото

      Видео с насекомыми внутри "моста Кличко" в Facebook обнародовал Дмитрий Вдовико.

      Будете смеяться, но внутри стекла на мосту Кличко завелись мухи,
      – написал он.

      В "мосту Кличко" завелись мухи: видео

      Что известно о "мосте Кличко"?Это переправа, соединяющая два холма фактически в центре столицы: Владимирскую горку и Крещатый парк. Поскольку построение моста является инициативой киевского городского головы Виталия Кличко, горожане окрестили сооружение "мостом Кличко".

      Протяженность переправы 210 метров, высота – 22 метра, ширина отличается в разных местах (от 6 до 14 метров). На строительство моста потратили более 400 миллионов гривен.

      Открыли его 25 мая 2019 года. К слова, НАБУ начало уголовное производство из-за вероятной растрату денег или злоупотребления служебным положением во время строительства "моста Кличко".

      С переправой все время случаются какие-то оказии: то трескается стекло, то выезжают машины.

      Смотрите видео неудачи переправы:

      ЧТО ИМЕННО СЛУЧАЛОСЬ С "МОСТОМ КЛИЧКО":
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      blog_ava
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      Теги: Новости Киева Курьезные новости Мост Кличко
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