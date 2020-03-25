"Новая почта" будет бесплатно доставлять помощь больницам: как приобщиться

В рамках социального проекта "Гуманитарная почта" украинская компания "Новая Почта" начинает бесплатно доставлять средства индивидуальной защиты для борьбы с вирусом больницам, детским домам, военным и незащищенным слоям населения.

Проект будут реализовывать на время карантина, сообщили в пресс-службе компании.

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Кто может присоединиться к проекту:

волонтерские организации и благотворительные фонды, которые производят и бесплатно распространяют средства индивидуальной защиты среди медицинских работников и других определенных категорий;

действующие участники программы "Гуманитарная почта", которые будут распространять средства защиты.

Для того чтобы стать участником программы, необходимо: организациям – заполнить анкету, частным лицам – написать на почту.

Что известно про проект?"Гуманитарная почта Украины" – это социальный проект "Новой почты". В рамках него компания бесплатно доставляет грузы для волонтерских организаций. Программа запущена в августе 2014 года, пока "Новая почта" сотрудничает со 116 волонтерскими организациями.



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