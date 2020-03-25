"Нова пошта" безкоштовно доставлятиме допомогу лікарням: як долучитися

У межах соціального проєкту "Гуманітарна пошта" українська компанія "Нова Пошта" починає безкоштовно доставляти засоби індивідуального захисту для боротьби з вірусом лікарням, дитячим будинкам, військовим і незахищеним верствам населення.

Проєкт реалізовуватимуть на час карантину, повідомили у пресслужбі компанії.

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Хто може долучитися до проєкту:

волонтерські організації та благодійні фонди, які виробляють та безкоштовно поширюють засоби індивідуального захисту серед медичних працівників та інших визначених категорій;

чинні учасники програми "Гуманітарна пошта", які будуть поширювати засоби захисту.

Для того щоб стати учасником програми, необхідно: організаціям – заповнити анкету, приватним особам – написати на пошту.

Що відомо про проєкт?"Гуманітарна пошта України" – це соціальний проєкт "Нової пошти". У межах нього компанія безкоштовно доставляє вантажі для волонтерських організацій. Програма запущена в серпні 2014 року, наразі "Нова пошта" співпрацює зі 116 волонтерськими організаціями.



Що заборонено під час карантину / Інфографіка 24 каналу