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      "Нова пошта" безкоштовно доставлятиме допомогу лікарням: як долучитися

      - Читать новость на русском
      "Нова пошта" безкоштовно доставлятиме допомогу / itc.ua

      У межах соціального проєкту "Гуманітарна пошта" українська компанія "Нова Пошта" починає безкоштовно доставляти засоби індивідуального захисту для боротьби з вірусом лікарням, дитячим будинкам, військовим і незахищеним верствам населення.

      Проєкт реалізовуватимуть на час карантину, повідомили у пресслужбі компанії.

      Важливо Як працюватиме "Нова пошта" на час карантину в Україні: графік роботи відділень

      Хто може долучитися до проєкту:

      • волонтерські організації та благодійні фонди, які виробляють та безкоштовно поширюють засоби індивідуального захисту серед медичних працівників та інших визначених категорій;
      • чинні учасники програми "Гуманітарна пошта", які будуть поширювати засоби захисту.

      Для того щоб стати учасником програми, необхідно: організаціям – заповнити анкету, приватним особам – написати на пошту.

      Що відомо про проєкт?"Гуманітарна пошта України" – це соціальний проєкт "Нової пошти". У межах нього компанія безкоштовно доставляє вантажі для волонтерських організацій. Програма запущена в серпні 2014 року, наразі "Нова пошта" співпрацює зі 116 волонтерськими організаціями.

      Що заборонено під час карантину
      Що заборонено під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Україні: вже заразилися 113 людей
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України благочинність Нова пошта
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