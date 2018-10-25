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      "Нова Пошта" меняет тарифы на 2-5 грн на основные услуги

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      "Нова Пошта" меняет тарифы на 2-5 грн на основные услуги

      Лидер экспресс-доставки впервые за последний год меняет тарифы на основные услуги.

      С 25 октября 2018 года "Нова Пошта" меняет несколько тарифов. В частности, на 5 грн. увеличивается стоимость отправки посылок из отделения в отделение весом до 30 кг, а также по адресу. На 0,5 грн. возрастает доплата за 1 кг грузов весом более 30 кг при доставке по Украине. Доставка грузов по городу и области остается без изменений.

      "Нова Пошта" постоянно расширяет сеть – открывает более 40 отделений в месяц, чтобы клиентам было удобно получать и отправлять грузы и посылки, повышает надежность доставки – она уже достигает 99%, строит инновационные терминалы, увеличивающие скорость сортировки отправлений, а значит – и скорость доставки. И клиентам нравятся наши нововведения – 7 клиентов из 10 готовы рекомендовать нас – это самый высокий показатель индекса лояльности (NPS) на рынке экпресс-доставки. Чтобы удержать качество наших услуг и продолжать инвестировать в развитие сети, компании пришлось немного изменить тарифы с учетом влияния инфляции и роста цен на топливо.

      "Мы повышаем тарифы всего на 2-5 гривен на основные услуги впервые с августа 2017 года, тогда как цены на топливо, от которого зависит многое в нашем бизнесе, выросли на 8 грн за литр за тот же период, – говорит Александр Бульба, директор "Нова Пошта". – Чтобы сохранить и улучшить качество доставки, мы вынуждены изменить тарифы".

      Напоминаем, что с 21 октября почти 400 отделений "Нова Пошта" работают 7 дней в неделю без выходных в разных городах. График работы удобного для вас отделения вы можете посмотреть на сайте "Нова Пошта". Компания разрабатывает новые форматы отделений, развивает зоны самообслуживания, расширяет сеть не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах в регионах.

      Среди городов, в которых отделения "Нова Пошта" заработали по воскресеньям, – не только Киев и города в Киевской области, но и другие населенные пункты. В частности, Днепр, Запорожье, Львов, Одесса, Харьков, Хмельницкий, Мукачево и Ужгород.

      Источник: 24 Канал
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