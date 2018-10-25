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      "Нова Пошта" змінює тарифи на 2-5 грн на основні послуги

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      "Нова Пошта" змінює тарифи на 2-5 грн на основні послуги

      Лідер експрес-доставки вперше за останній рік змінює тарифи на основні послуги.

      З 25 жовтня 2018 року "Нова Пошта" змінює кілька тарифів. Зокрема, на 5 грн. збільшується вартість відправки посилок з відділення до відділення вагою до 30 кг, а також за адресою. На 0,5 грн. зростає доплата за 1 кг вантажів вагою понад 30 кг при доставці по Україні. Доставка вантажів по місту і області залишається без змін.

      "Нова Пошта" постійно розширює мережу – відкриває понад 40 відділень на місяць, щоб клієнтам було зручно отримувати і відправляти вантажі та посилки, підвищує надійність доставки – вона вже сягає 99%, будує інноваційні термінали, що збільшують швидкість сортування відправлень, а отже – і швидкість доставки. І клієнтам подобаються наші нововведення – 7 клієнтів з 10 готові рекомендувати нас – це найвищий показник індексу лояльності (NPS) на ринку експрес-доставки. Щоб утримати якість наших послуг і продовжувати інвестувати в розвиток мережі, компанії довелося трохи змінити тарифи з урахуванням впливу інфляції і зростання цін на паливо. 

      "Ми підвищуємо тарифи лише на 2-5 гривень на основні послуги вперше з серпня 2017 року, тоді як ціни на паливо, від якого залежить багато в нашому бізнесі, виросли на 8 грн за літр у той же період, – каже Олександр Бульба, директор "Нова Пошта". – Щоб зберегти і покращити якість доставки, ми змушені незначною мірою змінити тарифи".

      Нагадуємо, що з 21 жовтня майже 400 відділень "Нова Пошта" працюють 7 днів на тиждень без вихідних у різних містах. Графік роботи зручного для вас відділення ви можете подивитися на сайті "Нова Пошта". Компанія розробляє нові формати відділень, розвиває зони самообслуговування, розширює мережу не тільки у великих містах, а й у невеликих населених пунктах в регіонах.

      Серед міст, в яких відділення "Нова Пошта" запрацювали по неділях, – не тільки Київ та міста в Київській області, а й інші населені пункти. Зокрема, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Одеса, Харків, Хмельницький, Мукачево та Ужгород.

       

       

      Джерело: 24 Канал
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