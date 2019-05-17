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      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      "Новая почта" предостерегла клиентов от мошенников

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      "Новая почта" предупредила своих клиентов о мошенниках
      "Новая почта" предупредила своих клиентов о мошенниках / Investgazeta.ua

      Компания "Новая почта" предупредила своих клиентов о работе мошенников, которые используют логотипы и название компании для якобы розыгрыша мобильных телефонов.

      В "Новой Почте" отметили, что не имеют никакого отношения к розыгрышам, которые изображены на картинке ниже.

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      Мы принимаем меры, чтобы заблокировать мошенников. Будьте бдительны – мы проводим любые акции только на наших официальных каналах,
      – отметили в компании.

      На сайте "Новой Почты" опубликовали скриншот акции, которую проводят мошенники. Там указано, что клиенты могут якобы выиграть дорогой смартфон. Для этого нужно просто выбрать правильную картинку.

      Нова Пошта шахраї виграш смартфона
      Сообщение мошенников, действующих от имени "Новой Почты"

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      Теги: Новости Украины Смартфоны Мошенничество Новая почта
      Источник: 24 канал
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