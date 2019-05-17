"Новая почта" предостерегла клиентов от мошенников

Компания "Новая почта" предупредила своих клиентов о работе мошенников, которые используют логотипы и название компании для якобы розыгрыша мобильных телефонов.

В "Новой Почте" отметили, что не имеют никакого отношения к розыгрышам, которые изображены на картинке ниже.

Читайте также: Мошенники придумали новую аферу для клиентов "ПриватБанка"

Мы принимаем меры, чтобы заблокировать мошенников. Будьте бдительны – мы проводим любые акции только на наших официальных каналах,

– отметили в компании.

На сайте "Новой Почты" опубликовали скриншот акции, которую проводят мошенники. Там указано, что клиенты могут якобы выиграть дорогой смартфон. Для этого нужно просто выбрать правильную картинку.



Сообщение мошенников, действующих от имени "Новой Почты"