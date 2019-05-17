"Нова пошта" застерегла клієнтів від шахраїв
Компанія "Нова пошта" попередила своїх клієнтів про роботу шахраїв, які використовують логотипи і назву компанії для нібито розіграшу мобільних телефонів.
У "Новій Пошті" наголосили, що не мають жодного стосунку до розіграшів, що зображені на картинці нижче.
Читайте також: Шахраї вигадали нову аферу для клієнтів "Приватбанку"
Ми вживаємо заходів, щоб заблокувати шахраїв. Будьте пильні – ми проводимо будь-які акції тільки на наших офіційних каналах,
– наголосили в компанії.
На сайті "Нової Пошти" опублікували скріншот акції, яку проводять шахраї. Там вказано, що клієнти можуть нібито виграти дорогий смартфон. Для цього потрібно просто обрати правильну картинку.
Повідомлення шахраїв, що діють від імені "Нової Пошти"
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення30 серпня 2018 , 19:15
Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами5 квітня 2016 , 13:58
Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини16 грудня 2018 , 23:40
Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону4 квітня , 19:10