"Нова пошта" застерегла клієнтів від шахраїв

Компанія "Нова пошта" попередила своїх клієнтів про роботу шахраїв, які використовують логотипи і назву компанії для нібито розіграшу мобільних телефонів.

У "Новій Пошті" наголосили, що не мають жодного стосунку до розіграшів, що зображені на картинці нижче.

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Ми вживаємо заходів, щоб заблокувати шахраїв. Будьте пильні – ми проводимо будь-які акції тільки на наших офіційних каналах,

– наголосили в компанії.

На сайті "Нової Пошти" опублікували скріншот акції, яку проводять шахраї. Там вказано, що клієнти можуть нібито виграти дорогий смартфон. Для цього потрібно просто обрати правильну картинку.



Повідомлення шахраїв, що діють від імені "Нової Пошти"