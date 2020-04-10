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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      "Новая почта" проведет обучение на случай заражения коронавирусом

      - Читати новину українською
      "Нова пошта" / ua.interfax.com.ua

      В воскресенье, 12 апреля в одном из терминалов "Новой почты" пройдет учебная тренировка на тот случай, если среди сотрудников будет обнаружен коронавирус.

      Мета – відпрацювати робочий механізм, щоб правильно та швидко зреагувати у разі реальної загрози.

      "Нова пошта" виходить на новий рівень у боротьбі з епідемією. Вже в цю неділю в одному з терміналів компанії відбудеться тренінг "Covid-19". За сценарієм, напередодні, 11 квітня керівник терміналу отримує телефонний дзвінок від співробітника, який повідомляє, що він щойно отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Як реагує керівник терміналу, кому далі передає інформацію, які заходи вживаються, що буде з працівниками та приміщеннями, у яких вони працювали – все відбудеться в реальних умовах з урахуванням найменших деталей.

      В ході навчань будуть виявлені можливі прогалини та усунуті помилки. Це допоможе заздалегідь отримати налагоджену схему дій, яку за необхідності можна застосувати у всіх підрозділах компанії.

      Ми – "Нова пошта" – регулярно проводимо тренувальні навчання на випадок пожежі, а от про біологічні загрози більшість з нас знає лише в теорії. Так, ми ретельно дотримуємося усіх заходів безпеки, щоб не допустити інфікування співробітників, проте маємо бути готові до різних сценаріїв. Хочемо сподіватися, що такого не станеться і в нас не буде приводу застосувати отриманий досвід на практиці,
      – прокоментував Олександр Бульба, СЕО "Нова пошта".

      Про результати тренінгу "Covid-19" "Нова пошта" проінформує додатково.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Новая почта
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