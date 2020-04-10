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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      "Нова пошта" проведе навчання на випадок зараження коронавірусом

      - Читать новость на русском
      "Нова пошта" / ua.interfax.com.ua

      У неділю, 12 квітня в одному з терміналів "Нової пошти" пройде навчальне тренування на той випадок, якщо серед співробітників буде виявлено коронавірус.

      Мета – відпрацювати робочий механізм, щоб правильно та швидко зреагувати у разі реальної загрози.

      "Нова пошта" виходить на новий рівень у боротьбі з епідемією. Вже в цю неділю в одному з терміналів компанії відбудеться тренінг "Covid-19". За сценарієм, напередодні, 11 квітня керівник терміналу отримує телефонний дзвінок від співробітника, який повідомляє, що він щойно отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Як реагує керівник терміналу, кому далі передає інформацію, які заходи вживаються, що буде з працівниками та приміщеннями, у яких вони працювали – все відбудеться в реальних умовах з урахуванням найменших деталей.

      В ході навчань будуть виявлені можливі прогалини та усунуті помилки. Це допоможе заздалегідь отримати налагоджену схему дій, яку за необхідності можна застосувати у всіх підрозділах компанії.

      Ми – "Нова пошта" – регулярно проводимо тренувальні навчання на випадок пожежі, а от про біологічні загрози більшість з нас знає лише в теорії. Так, ми ретельно дотримуємося усіх заходів безпеки, щоб не допустити інфікування співробітників, проте маємо бути готові до різних сценаріїв. Хочемо сподіватися, що такого не станеться і в нас не буде приводу застосувати отриманий досвід на практиці,
      – прокоментував Олександр Бульба, СЕО "Нова пошта".

      Про результати тренінгу "Covid-19" "Нова пошта" проінформує додатково.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Нова пошта
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