"Новая почта" за 4 дня бесплатно доставит больницам 120 тонн медицинских товаров
Во время недавней встречи президента Украины с представителями отечественного бизнеса, ведущие игроки отраслей договорились консолидировать усилия в борьбе со смертоносным вирусом.
Будучи крупнейшей службой доставки в Украине, компания "Новая почта" обязалась обеспечить государство безвозмездной доставкой грузов в медицинские заведения по всей территории страны. 26 марта 2020 года этот проект стартовал.
В координации с Офисом Президента "Новая почта" доставит в больницы 24 областей и города Киева большую партию средств индивидуальной защиты и медицинских приборов. Медики получат более 6 млн пар защитных перчаток, 7,5 тыс. шапочек, 14 тыс. пар бахил, 19,5 тыс. термометров, более 3,6 тыс. пульсоксиметрических датчиков для детей и взрослых, примерно 5 тыс. вирусо-бактериальных фильтров и другое. В целом в больницы направлены 6,5 млн единиц медицинских товаров.
По словам руководства компании, доставка будет выполнена в течение пяти дней – с 26 по 30 марта. Первые почтовые машины уже отправились в дорогу. Компания задействовала 6 фур, каждая из которых привезла по 20 тонн груза на сортировочные терминалы, после чего посылки направят во все области Украины. Доставку груза выполнят бесплатно.
"Как и в 2014 году каждый украинский бизнес просто обязан сделать все, что в его силах, чтобы защитить Украину от страшной угрозы. Мы сделаем то, что умеем лучше всего – быстро и качественно доставим рекордную партию медицинских товаров больницам по всей Украине. Компания выполнит это безвозмездно, соблюдая все наши стандарты относительно скорости. Несмотря на все сложности, наша логистика и инфраструктура работают надежно и безопасно, жители Украины и украинский бизнес могут рассчитывать на "Новую почту", – заявил сооснователь компании "Новая почта" Вячеслав Климов.
Читайте также
-
Внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта: где проведут и что будут рассматриватьсегодня , 09:09
-
Украинская власть поможет оккупированным территориям бороться с коронавирусомсегодня , 11:10
-
Курс валют на 30 марта: гривна дешевеет, но не существенносегодня , 08:35
-
В Чечне полиция бьет людей без масок трубами, – СМИ: видеосегодня , 13:32
-
Арахамия хочет, чтобы больные депутаты пришли в Раду в защитных костюмахсегодня , 08:44
-
Украина полностью зарывает границы: сколько украинцев эвакуировали из каких странсегодня , 10:13