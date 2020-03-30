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      "Новая почта" за 4 дня бесплатно доставит больницам 120 тонн медицинских товаров

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      120 тонн медицинских товаров

      Во время недавней встречи президента Украины с представителями отечественного бизнеса, ведущие игроки отраслей договорились консолидировать усилия в борьбе со смертоносным вирусом.

      Будучи крупнейшей службой доставки в Украине, компания "Новая почта" обязалась обеспечить государство безвозмездной доставкой грузов в медицинские заведения по всей территории страны. 26 марта 2020 года этот проект стартовал.

      В координации с Офисом Президента "Новая почта" доставит в больницы 24 областей и города Киева большую партию средств индивидуальной защиты и медицинских приборов. Медики получат более 6 млн пар защитных перчаток, 7,5 тыс. шапочек, 14 тыс. пар бахил, 19,5 тыс. термометров, более 3,6 тыс. пульсоксиметрических датчиков для детей и взрослых, примерно 5 тыс. вирусо-бактериальных фильтров и другое. В целом в больницы направлены 6,5 млн единиц медицинских товаров.

      По словам руководства компании, доставка будет выполнена в течение пяти дней – с 26 по 30 марта. Первые почтовые машины уже отправились в дорогу. Компания задействовала 6 фур, каждая из которых привезла по 20 тонн груза на сортировочные терминалы, после чего посылки направят во все области Украины. Доставку груза выполнят бесплатно.

      "Как и в 2014 году каждый украинский бизнес просто обязан сделать все, что в его силах, чтобы защитить Украину от страшной угрозы. Мы сделаем то, что умеем лучше всего – быстро и качественно доставим рекордную партию медицинских товаров больницам по всей Украине. Компания выполнит это безвозмездно, соблюдая все наши стандарты относительно скорости. Несмотря на все сложности, наша логистика и инфраструктура работают надежно и безопасно, жители Украины и украинский бизнес могут рассчитывать на "Новую почту", – заявил сооснователь компании "Новая почта" Вячеслав Климов.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новая почта
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