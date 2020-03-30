14:34
30 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      "Нова пошта" за 4 дні безоплатно доставить лікарням 120 тонн медичних товарів

      - Читать новость на русском
      120 тонн медичних товарів

      Під час недавньої зустрічі президента України з представниками вітчизняного бізнесу провідні гравці галузей домовилися консолідувати зусилля у боротьбі зі смертоносним вірусом.

      Будучи найбільшою службою доставки в Україні, компанія "Нова пошта" зобов'язалася забезпечити державу безоплатною доставкою вантажів до медичних закладів по всій території країни. 26 березня 2020 року цей проєкт стартував.

      У координації з Офісом Президента "Нова пошта" доправить до лікарень 24 областей і міста Києва велику партію засобів індивідуального захисту та медичних приладів. Медики одержать більш як 6 млн пар захисних рукавичок, 7,5 тис. шапочок, 14 тис. пар бахіл, 19,5 тис. термометрів, більш як 3,6 тис. пульсоксиметричних датчиків для дітей і дорослих, приблизно 5 тис. вірусо-бактеріальних фільтрів й інше. Загалом до лікарень спрямовано 6,5 млн одиниць медичних товарів.

      За словами керівництва компанії, доставка буде виконана протягом п'яти днів – з 26 до 30 березня. Перші поштові машини вже відправилися в дорогу. Компанія задіяла 6 фур, кожна з яких привезла по 20 тонн вантажу на сортувальні термінали, після чого посилки спрямують в усі області України. Доставку вантажу виконають безоплатно.

      "Як і в 2014 році кожний український бізнес просто зобов'язаний зробити все, що в його силах, щоб захистити Україну від страшної загрози. Ми зробимо те, що вміємо найкраще – швидко та якісно доправимо рекордну партію медичних товарів до лікарень по всій Україні. Компанія виконає це безоплатно, дотримуючись всіх наших стандартів щодо швидкості. Незважаючи на всі складнощі, наша логістика й інфраструктура працюють надійно та безпечно, жителі України й український бізнес можуть розраховувати на "Нову пошту", – заявив співзасновник компанії "Нова пошта" Вячеслав Климов.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Нова пошта
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 10:56 Рейс із В'єтнаму: на самоізоляцію пішли всі, у декого здали нерви через чутки про обсервацію
      Новини України 23897
      сьогодні , 07:41 Відверте інтерв'ю Гончарука: чому погодився на відставку і як це вплинуло на інвесторів та МВФ
      Перехресний допит 5345
      сьогодні , 12:12 Ринок праці в умовах карантину: як знайти дистанційну роботу
      Статті 10601
      сьогодні , 13:07 Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО
      Новини України 16751
      сьогодні , 10:19 З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
      Традиції 621525
      сьогодні , 10:02 Уряд змінив процедуру надання допомоги безробітним у період карантину
      Новини України 5974
      сьогодні , 11:11 Коронавірус в Україні: заразилися 480 людей
      Лікування 141919
      сьогодні , 12:48 Українець помер у Португалії після побиття інспекторами міграційної служби, – ЗМІ
      Новини України 8083
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 13:30 "Слуги народу" за Коломойського?
      Юрій Бутусов
      сьогодні , 12:00 Україна проти коронавірусу і зомбі, або Вічний вірусолог Аваков
      Михайло Дубинянський
      сьогодні , 07:01 Ціни на продукти: які штрафи загрожують тим, хто наживається на українцях
      Ірина Поліщук
      Залиште відгук