Новая скважина на Харьковщине в рекордные сроки будет поставлять газ

Скважину на Западно-Сосновском месторождении, что на Харьковщине, начали бурить в 20-х числах ноября 2018. И уже в начале февраля, то есть через 70 дней, она даст газ. Сроки рекордные, ведь ранее "Укргаздобыча" тратила на бурение глубиной от четырех тысяч метров – более двух лет.

Сокращение достигли благодаря привлечению внешнего бурового подрядчика. Буровая установка кардинально отличается от тех, что раньше использовала "Укргаздобыча". Высокотехнологичная, автоматизированная и соответствует современным международным стандартам отрасли.

Сейчас мы завезли восемь буровых установок, планируется еще одна, чтобы помочь Украине стать энергонезависимой страной,

– сказал главный менеджер компании Beiken Energy Чан Тун Ли.

"Укргаздобыча" уже закупила 20 новых станков. Но для увеличения добычи собственного газа необходимо наращивать объемы и скорость бурения не только благодаря новым станкам, а и путем привлечения внешних подрядчиков.

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Поэтому в компании объясняют: значительные инвестиции, в том числе и в бурение, позволяют приблизить "Укргаздобычу" к международным стандартам отрасли. Инвестиции в собственный газ позволят сделать Украину энергонезависимой. Что, в свою очередь, влияет на цену газа.

Цена на газ во всем мире имеет структуру своего образования почти одинаковую. Разница лишь в том, что где-то в мире на две тысячи метров газ, где на тысячи, а у нас, в Украине, он на глубине четыре тысячи метров и пять тысяч метров. Чем более глубоко газ, тем его себестоимость будет выше,

– пояснил начальник департамента бурения АО "Укргаздобыча" Михаил Падучак.

Финальная точка бурения находится на глубине в 4080 метров. За сутки скважина может давать 108 тысяч кубометров газа.