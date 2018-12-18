Нова свердловина на Харківщині у рекордні терміни постачатиме газ

Свердловину на Західно-Соснівському родовищі, що на Харківщині, почали бурити в 20-х числах листопада 2018. І вже на початку лютого, тобто за 70 днів, вона дасть газ. Терміни рекордні, адже раніше "Укргазвидобування" витрачало на буріння глибиною від чотирьох тисяч метрів – понад два роки.

Скорочення досягли завдяки залученню зовнішнього бурового підрядника. Бурова установка кардинально різниться від тих, що раніше використовувало "Укргазвидобування". Високотехнологічна, автоматизована та відповідає сучасним міжнародним стандартам галузі.

Наразі ми завезли вісім бурових установок, планується ще одна, щоб допомогти Україні стати енергонезалежною країною,

– сказав головний менеджер компанії Beiken Energy Чан Тун Лі.

"Укргазвидобування" наразі вже закупило 20 нових верстатів. Але для збільшення видобутку власного газу необхідно нарощувати обсяги та швидкість буріння не лише завдяки новим верстатам, а й шляхом залучення зовнішніх підрядників.

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Тому в компанії пояснюють: значні інвестиції, у тому числі і в буріння, дозволяють наблизити "Укргазвидобування" до міжнародних стандартів галузі. Інвестиції у власний газ дозволять зробити Україну енергонезалежною. Що, в свою чергу, випливає на ціну газу.

Ціна на газ у всьому світі має структуру свого утворення майже однакову. Різниця лише в тому, що десь у світі на дві тисячі метрів газ, десь на тисячі, а у нас, в Україні, він на глибині чотири тисячі метрів і п'ять тисяч метрів. Чим глибше газ, тим його собівартість буде вищою,

– пояснив начальник департаменту буріння АТ "Укргазвидобування" Михайло Падучак.

Фінальна точка буріння розташова на глибині у 4080 метрів. За добу свердловина може давати 108 тисяч кубометрів газу.