Новая таможня: что сделал Нефедов и есть ли за что его увольнять
Максим Нефедов победил в конкурсе на должность главы государственной таможенной службы 3 июля 2019 года. Сейчас же президент имеет замечания по уменьшению поступлений от таможни в бюджет. О том, удалось ли Нефедову начать реформу таможни, которую во все времена считали центром коррупции и контрабанды, что говорят эксперты и сам Нефедов – узнавали корреспонденты 24 канала.
Президент Зеленский обвинил таможню в том, что в течение двух месяцев 2020 года невыполнение госбюджета – почти 16 миллиардов гривен. В то же время 13 миллиардов гривен из них – это провал с поступлений с таможни.
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На таможне объяснили ситуацию тем, что упал импорт и курс доллара, а соответственно поступления в гривнах в бюджет уменьшились. Такого мнения и экономист.
Таможня получает импортный товар, который учитывается в долларах. Когда доллар слабее, чем вы закладываете, вы получаете меньше налогов. Потому что цена в гривне меньше,
– отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса.
Впереди – амбициозный план реформ на полтора года по 5 направлениям. Уже началось объединение таможни в одно юридическое лицо.
"В каждом регионе свои подходы к стоимости, классификациям и многим другим вещам. Вместо 28 юридических лиц, которые существовали на тот момент, когда я сюда пришел, останется 1. Это будет означать не только экономию на юристах, бухгалтерах, но и то, что у нас есть нормальная подотчетность", – сообщил Нефедов.
Отметим! Хотя Нефедов победил в конкурсе еще летом, новая Государственная таможенная служба заработала только 9 декабря. У Нефедова – 11 тысяч сотрудников. А доверие к таможне у населения составляет 2%.
Среди других направлений – увеличение количества онлайн-сервисов и ремонт инфраструктуры. Планируют реконструировать и открыть 12 пунктов пропуска. Экономисты надеются, что Нефедова не уволят, так как это затормозит реформу таможни.
Что известно о возможных кадровых изменениях на таможне? О проблемах с таможней говорил Президент Украины Владимир Зеленский перед рассмотрением Радой вопроса об отставке правительства Алексея Гончарука. Фактически, это была единственная цифра в большом обращении президента. Он заявил, что из-за проблем на таможне бюджет только за первые 2 месяца 2020 года недополучил 13 миллиардов гривен.
После смены правительства начали распространяться слухи и об отставке главы Гостаможни Максима Нефедова. Опять же, по слухам, за молодого реформатора якобы вступились западные лоббисты, которые просят оставить Нефедова на посту, чтобы он имел возможность завершить реформу украинской таможни.
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