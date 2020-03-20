23:10
20 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Нова митниця: що зробив Нефьодов і чи є за що його звільняти

      -

      Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду Голови державної митної служби З липня 2019 року. Зараз же президент має зауваження щодо зменшення надходжень від митниці до бюджету. Про те, чи вдалося Нефьодову розпочати реформу митниці, яку у всі часи вважали осередком корупції та контрабанди, що кажуть експерти та сам Нефьодов – дізнавались кореспонденти 24 каналу.

      Президент Зеленський звинуватив митницю у тому, що протягом двох місяців 2020 року невиконання держбюджету – майже 16 мільярдів гривень. Водночас 13 мільярдів гривень з них – це провал з надходжень з митниці.

      Читайте також Нестачі імпортних товарів в Україні не буде, – Нефьодов

      На митниці пояснили ситуацію тим, що впав імпорт і курс долара, а відповідно надходження в гривнях до бюджету зменшилися. Такої думки й економіст.

      Митниця отримує імпортний товар, який обліковується в доларах. Коли долар слабше, ніж ви закладаєте, ви менше отримуєте податків. Бо ціна в гривні менша,
      – зазначив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

      Попереду – амбітний план реформ на півтора року за 5 напрямками. Уже розпочалось об'єднання митниці в одну юридичну особу.

      "В кожному регіоні свої підходи до вартості, класифікацій і багатьох інших речей. Замість 28 юридичних осіб, які існували на той момент, коли я сюди прийшов, залишиться 1. Це буде означати не тільки економію на юристах, бухгалтерах, а й те, що у нас є нормальна підзвітність", – повідомив Нефьодов.

      Зазначимо! Хоча Нефодьов переміг у конкурсі ще влітку, нова Державна митна служба запрацювала лише 9 грудня. У Нефьодова – 11 тисяч співробітників. А довіра до митниці в населення складає 2%.

      Серед інших напрямків – збільшення кількості онлайн-сервісів та ремонт інфраструктури. Планують реконструювати і відкрити 12 пунктів пропуску. Економісти ж сподіваються, що Нефьодова не звільнять, адже це загальмує реформу митниці.

      Що відомо про можливі кадрові зміни на митниці?Про проблеми з митницею говорив Президент України Володимир Зеленський перед розглядом Радою питання про відставку уряду Олексія Гончарука. Фактично, це була єдина цифра у великому зверненні президента. Він заявив, що через проблеми на митниці бюджет лише за перші 2 місяці 2020 року недоотримав 13 мільярдів гривень.

      Після зміни уряду почали поширюватися чутки і про відставку голови Держмитниці Максима Нефьодова. Знову ж таки, за чутками, за молодого реформатора буцімто заступилися західні лобісти, які просять залишити Нефьодова на посаді, щоб він мав можливість завершити реформу української митниці.

      Сніг, хуртовини і шквали вітру: в Україну йде негода
      сьогодні
      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Державна митна служба Максим Нефьодов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:26 Новини про коронавірус 20 березня: надзвичайна ситуація в Києві, третя українка померла в Італії
      Соломія Ніколайчук
      сьогодні , 22:03 Залишаюсь вдома з чистими руками: які челенджі про коронавірус ширяться в мережі
      Ярослав Голобородько
      19 березня , 17:00 Ризик виникнення геморою залежить від вашої професії: хто в найбільшій групі ризику
      19 березня , 20:00 Вибуховий покерний онлайн-вікенд — понад 3 000 000 гривень призових
      13 березня , 12:50 Біокамін в квартирі: плюси, мінуси, проблеми при використанні та заміна біокаміна
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук