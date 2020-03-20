Нова митниця: що зробив Нефьодов і чи є за що його звільняти

Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду Голови державної митної служби З липня 2019 року. Зараз же президент має зауваження щодо зменшення надходжень від митниці до бюджету. Про те, чи вдалося Нефьодову розпочати реформу митниці, яку у всі часи вважали осередком корупції та контрабанди, що кажуть експерти та сам Нефьодов – дізнавались кореспонденти 24 каналу.

Президент Зеленський звинуватив митницю у тому, що протягом двох місяців 2020 року невиконання держбюджету – майже 16 мільярдів гривень. Водночас 13 мільярдів гривень з них – це провал з надходжень з митниці.

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На митниці пояснили ситуацію тим, що впав імпорт і курс долара, а відповідно надходження в гривнях до бюджету зменшилися. Такої думки й економіст.

Митниця отримує імпортний товар, який обліковується в доларах. Коли долар слабше, ніж ви закладаєте, ви менше отримуєте податків. Бо ціна в гривні менша,

– зазначив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Попереду – амбітний план реформ на півтора року за 5 напрямками. Уже розпочалось об'єднання митниці в одну юридичну особу.

"В кожному регіоні свої підходи до вартості, класифікацій і багатьох інших речей. Замість 28 юридичних осіб, які існували на той момент, коли я сюди прийшов, залишиться 1. Це буде означати не тільки економію на юристах, бухгалтерах, а й те, що у нас є нормальна підзвітність", – повідомив Нефьодов.

Зазначимо! Хоча Нефодьов переміг у конкурсі ще влітку, нова Державна митна служба запрацювала лише 9 грудня. У Нефьодова – 11 тисяч співробітників. А довіра до митниці в населення складає 2%.

Серед інших напрямків – збільшення кількості онлайн-сервісів та ремонт інфраструктури. Планують реконструювати і відкрити 12 пунктів пропуску. Економісти ж сподіваються, що Нефьодова не звільнять, адже це загальмує реформу митниці.

Що відомо про можливі кадрові зміни на митниці?Про проблеми з митницею говорив Президент України Володимир Зеленський перед розглядом Радою питання про відставку уряду Олексія Гончарука. Фактично, це була єдина цифра у великому зверненні президента. Він заявив, що через проблеми на митниці бюджет лише за перші 2 місяці 2020 року недоотримав 13 мільярдів гривень.



Після зміни уряду почали поширюватися чутки і про відставку голови Держмитниці Максима Нефьодова. Знову ж таки, за чутками, за молодого реформатора буцімто заступилися західні лобісти, які просять залишити Нефьодова на посаді, щоб він мав можливість завершити реформу української митниці.