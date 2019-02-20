Новая власть вернет социальную справедливость и будет заботиться о гражданах, – Юлия Тимошенко

Вернуть политику социальной справедливости и доверие людей к государству.

Такую задачу ставит перед собой Юлия Тимошенко после президентских выборов.

"Обязанность любой власти – заботиться о своих гражданах. Только так можно построить цивилизованное государство и современное гражданское общество", – написала лидер "Батькивщины" на своей странице в Facebook ко Дню социальной справедливости, введенного ООН в 2009 году.

Кандидат в президенты подчеркнула: социальная справедливость – это всемирно признанный тренд, а не "предвыборный популизм", как пытается убедить украинцев действующая власть.

По ее словам, в Украине сегодня сложилась уникальная ситуация: социальной политикой не занимается, по сути, никто, потому что это сложно, неэффективно и неблагодарно.

Власти значительно ближе к душе надевать вышитые рубашки, говорить пафосные речи и упорно петь патриотические песни, чем увеличивать пенсии или социальные выплаты. Власть устранилась от своих социальных обязательств в отношении собственных граждан. Выживайте, кто как хочет, говорит она людям,

– возмутилась Юлия Тимошенко.

В то же время люди получают лишь новые платежки с астрономическими счетами за коммуналку и "пустые обещания, что скоро будет лучше". А те политики и отдельные политические силы, которые требуют реального улучшения жизни людей, сразу клеймятся "популистами", отметила Глава партии.

"Заботиться о людях в Украине – не модно. И никому в высоких кабинетах не болит, что сейчас наша страна стала самой бедной страной региона, а абсолютно подавляющее большинство населения живет далеко за чертой бедности", – обидно констатировала Юлия Тимошенко.