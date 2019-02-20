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      Новая власть вернет социальную справедливость и будет заботиться о гражданах, – Юлия Тимошенко

      24 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Вернуть политику социальной справедливости и доверие людей к государству.

      Такую задачу ставит перед собой Юлия Тимошенко после президентских выборов.

      "Обязанность любой власти – заботиться о своих гражданах. Только так можно построить цивилизованное государство и современное гражданское общество", – написала лидер "Батькивщины" на своей странице в Facebook ко Дню социальной справедливости, введенного ООН в 2009 году.

      Кандидат в президенты подчеркнула: социальная справедливость – это всемирно признанный тренд, а не "предвыборный популизм", как пытается убедить украинцев действующая власть.

      По ее словам, в Украине сегодня сложилась уникальная ситуация: социальной политикой не занимается, по сути, никто, потому что это сложно, неэффективно и неблагодарно.

      Власти значительно ближе к душе надевать вышитые рубашки, говорить пафосные речи и упорно петь патриотические песни, чем увеличивать пенсии или социальные выплаты. Власть устранилась от своих социальных обязательств в отношении собственных граждан. Выживайте, кто как хочет, говорит она людям,
      – возмутилась Юлия Тимошенко.

      В то же время люди получают лишь новые платежки с астрономическими счетами за коммуналку и "пустые обещания, что скоро будет лучше". А те политики и отдельные политические силы, которые требуют реального улучшения жизни людей, сразу клеймятся "популистами", отметила Глава партии.

      "Заботиться о людях в Украине – не модно. И никому в высоких кабинетах не болит, что сейчас наша страна стала самой бедной страной региона, а абсолютно подавляющее большинство населения живет далеко за чертой бедности", – обидно констатировала Юлия Тимошенко.

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      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 Канал
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