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      Нова влада поверне соціальну справедливість і дбатиме про громадян, – Юлія Тимошенко

      101 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Повернути політику соціальної справедливості та довіру людей до держави.

      Таке завдання ставить перед собою Юлія Тимошенко після президентських виборів.

      "Обов’язок будь-якої влади – дбати про своїх громадян. Тільки так можна побудувати цивілізовану державу і сучасне громадянське суспільство", – написала лідер "Батьківщини" на своїй сторінці у Facebook до Дня соціальної справедливості, впровадженого ООН у 2009 році.

      Кандидат у президенти наголосила: соціальна справедливість – це всесвітньо визнаний тренд, а не "передвиборний популізм", як намагається переконати українців чинна влада.

      За її словами, в Україні сьогодні склалася унікальна ситуація: соціальною політикою не займається, по суті, ніхто, бо це важко, неефективно і невдячно.

      Владі значно ближче до душі вдягати вишиті сорочки, промовляти пафосні промови та завзято співати патріотичних пісень, аніж збільшувати пенсії чи соціальні виплати. Влада усунулася від своїх соціальних зобов’язань щодо власних громадян. Виживайте, хто як хоче, каже вона людям,
      – обурилася Юлія Тимошенко.

      Водночас люди отримують лише нові платіжки з астрономічними рахунками за комуналку та "порожні обіцянки, що скоро буде краще". А ті політики й окремі політичні сили, які вимагають реального поліпшення життя людей, відразу тавруються "популістами", зауважила Голова партії.

      "Дбати про людей в Україні – не модно. І нікому у високих кабінетах не болить, що нині наша країна стала найбіднішою країною регіону, а абсолютно переважна більшість населення живе далеко за межею бідності", – прикро констатувала Юлія Тимошенко.

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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