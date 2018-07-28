Новая Зеландия требует у Австралии разработать собственный дизайн государственного флага

В Новой Зеландии обвинили Австралию в плагиате государственного флага. И требуют австралийцев разработать свой собственный дизайн.

С таким заявлением выступил премьер-министр Новой Зеландии Уинстон Петерс, передает The Guardian.

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"Они должны изменить флаг и признать тот факт, что мы были первыми, кто утвердил такой дизайн официально", – заявил премьер-министр.



Флаги Новой Зеландии и Австралии имеют одинаковое синее полотно с британским флагом и созвездием Южный Крест.



Флаг Новой Зеландии



Флаг Австралии

Однако флаг Новой Зеландии официально утвердили в 1902 году.



И хотя Австралия использовала этот флаг еще с 1901-го, официальное положение о нем подписали только в 1954-м.