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Новая Зеландия требует у Австралии разработать собственный дизайн государственного флага

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Уинстон Петерс
Уинстон Петерс / Фото из открытых источников

В Новой Зеландии обвинили Австралию в плагиате государственного флага. И требуют австралийцев разработать свой собственный дизайн.

С таким заявлением выступил премьер-министр Новой Зеландии Уинстон Петерс, передает The Guardian.

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"Они должны изменить флаг и признать тот факт, что мы были первыми, кто утвердил такой дизайн официально", – заявил премьер-министр.

Флаги Новой Зеландии и Австралии имеют одинаковое синее полотно с британским флагом и созвездием Южный Крест.


Флаг Новой Зеландии


Флаг Австралии

Однако флаг Новой Зеландии официально утвердили в 1902 году.

И хотя Австралия использовала этот флаг еще с 1901-го, официальное положение о нем подписали только в 1954-м.

Теги: Австралия Новая Зеландия
Источник: 24 Канал
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