Нова Зеландія вимагає у Австралії розробити власний дизайн державного прапора
У Новій Зеландії звинуватили Австралію у плагіаті державного прапора. І вимагають австралійців розробити свій власний дизайн.
З такою заявою виступив прем’єр-міністр Нової Зеландії Вінстон Петерс, передає The Guardian.
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"Вони повинні змінити прапор і визнати той факт, що ми були першими, хто затвердив такий дизайн офіційно", – заявив прем’єр-міністр.
Прапори Нової Зеландії та Австралії мають однакове синє полотно з британським прапором і сузір’ям Південний Хрест.
Прапор Нової Зеландії
Прапор Австралії
Проте прапор Нової Зеландії офіційно затвердили у 1902 році.
І хоча Австралія використовувала цей прапор ще з 1901-го, офіційне положення про нього підписали тільки в 1954-у.
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