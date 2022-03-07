Местные жители записали соответствующую просьбу на видео. Его утром 6 марта распространил в сети советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Город обращается к миру

Глава города Людмила Ткаченко подчеркнула, что Новгород-Северский является городом с 1000-летней историей. Чиновник обратилась к украинцам, проживающим за границей. "Обратитесь к правительствам с просьбой, чтобы закрыли небо над Украиной. Наши мужчины сейчас все на войне. Они защищают нашу страну, города и семьи", – добавила она.

С аналогичным обращением выступила и местная девочка-подросток. "Мировые лидеры, помогите нам выгнать россиян и чтобы небо было чистым", – призвала пенсионерка из Новгород-Северского.

Помогите нам, чтобы закрыли небо над Украиной. Закройте небо. Гибнут наши люди, гибнут наши дети. Мы хотим мира,

– подчеркнули украинцы.

"Спасите наших детей. Спасите наших мирных жителей, спасите наших воинов. Медики всего мира, спасите нас. Помогите закрыть небо", – призвали местные врачи.

Новгород-Северский просит закрыть небо над Украиной: видео

Отметим, что отдельные населенные пункты в области остались без света и связи, но Черниговщина героически стоит. Проблем с электричеством нет, работают интернет и мобильная связь.

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