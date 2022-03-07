Місцеві мешканці записали відповідне прохання на відео. Його зранку 6 березня поширив у мережі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Місто звертається до світу

Очільниця міста Людмила Ткаченко підкреслила, що Новгород-Сіверський є містом з 1000-літньою історією. Посадовиця звернулася до українців, які проживають за кордоном. "Зверніться до урядів з проханням, щоб закрили небо над Україною. Наші чоловіки зараз усі на війні. Вони захищаються нашу країну, міста та сім'ї", – додала вона.

З аналогічним зверненням виступила й місцева дівчинка-підліток. "Світові лідери, допоможіть нам вигнати росіян і щоб небо було чистим", – закликала пенсіонерка з Новгород-Сіверського.

Допоможіть нам, щоб закрили небо над Україною. Закрийте небо. Гинуть наші люди, гинуть наші діти. Ми хочемо миру,
наголосили українці.

"Врятуйте наших дітей. Врятуйте наших мирних жителів, врятуйне наших воїнів. Медики всього світу, врятуйте нас. Допоможіть закрити небо", – закликали місцеві лікарі.

Новгород-Сіверський просить закрити небо над Україною: відео

Зазначимо, що окремі населені пункти в області залишилися без світла й зв'язку, але Чернігівщина героїчно стоїть. Проблем з електрикою – немає, працюють інтернет та мобільний зв'язок.

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