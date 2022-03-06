Вона впала на житловий будинок у Чернігові та дивом не вибухнула. Але такі самі бомби вбили багато невинних жінок та чоловіків.

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Ця жахлива 500-кілограмова російська бомба впала на житловий будинок у Чернігові й не вибухнула. Багато інших спрацювали, вбиваючи невинних чоловіків, жінок і дітей. Допоможіть нам захистити наш народ від російських варварів! Допоможіть нам закрити небо. Надайте нам бойову авіацію. Робіть щось!,

– написав Кулеба.



500-кілограмова російська бомба / Фото з твітера Дмитра Кулеби

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