У Новгород-Сіверщині немає проблем з електрикою. Інтернет та мобільний зв'язок – працюють.
Зауважте Чернігів, Суми, Маріуполь та околиці Києва: у МВС назвали оточені ворогом ділянки
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Чернігівська ОДА повідомила, що, попри все, область героїчно стоїть. Деякі населені пункти залишилися без світла та газу.
Джерело:фейсбук Чернігівської ОДА
У Новгород-Сіверщині немає проблем з електрикою. Інтернет та мобільний зв'язок – працюють.
Зауважте Чернігів, Суми, Маріуполь та околиці Києва: у МВС назвали оточені ворогом ділянки
Новина доповнюється