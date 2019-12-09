Новий турборежим "Слуги народу": етичний кодекс одіозного Дубінського

"По щучьему веленью, по моему хотенью ". Три місяці тому Володимир Зеленський дав завдання уряду, парламенту та іншим відомствам, а вони взялися їх виконувати. Та замість щоденних звітів про пророблену роботу практично щодня ми чули про новий скандал у лавах "Слуг народу".

Цього тижня парламентарі знов взялись за своє. Я не про кнопкодавство, на якому упіймали чергового депутата, тепер вже з Опоплатформи "За життя". Я про "турборежим".

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В перший же свій робочий день цього тижня депутати взялись працювали не до 6 години, як по плану, а до 8 вечора. Це і перезавантаження ДБР, і антирейдерський законопроект, і ще кількадесятків законопроектів.

Потім ще депутати взялись і за ухвалення виборчого кодексу, який заборгували вже як кілька місяці, і подолали Вето Президента. А також нарешті проголосували за обмеження власної недоторканості – поки лише в 1 читанні. Чекали цього моменту майже 3 місяці.

Власне депутати вирішили, що будуть ще і на наступному тижні працювати мінімум 1 день, аби все встигнути, а на останньому в році пленарному тижні взятись за закон про землю. І, звісно, виявилось, що після вальяжного темпу роботи в останній місяць, депутати вирішили знову сидіти по 10 годин в Раді.

Проте не тому що захотілось згадати студентські часи і безсонні ночі передноворічної сесії. А в декого з нових депутатів вони не так давно були. Мої джерела у "Слузі народу" розповідають, що нещодавно з ними зустрівся президент і спитав чи справді вони хочуть спокійненько поїхати в кінці грудня "на канікули" чи хочуть обмінюватись новорічними подарунками в Раді. Бо заборгували купу рішень, які він з імператорським виглядом вимагав від них і уряду до Нового року.

Я тут просто мушу додати, що в нашій парламентсько-президентській республіці Президент не може давати вказівки уряду і Раді. Бо він з урядом приблизно на рівних – виконавча гілка влади. Не можу я зараз піти і дати вказівку журналісту з "медведчуківського" каналу: не бери коментарі у депутатів, які називають себе "опозиціонерами", а насправді колаборанти, що працюють на Путіна. Дуже б хотіла дати таку вказівку, але "тупо" нема повноважень.



Володимир Путін

Але про що це я, коли така дрібниця, як "сфера компетенції" зупиняла наших Президентів. "Вказівки" уряду роздавав і попередник Зеленського. І попередник попередника, і так далі. Не згадую, щоб Віктор Ющенко давав вказівки, але там ще трохи гірша ситуація була. Але це так, ліричний відступ.

Уряд і Рада вже виконали, скажімо так, прохання Президента і розробили законодавство щодо легалізації ігорного бізнесу. Ухвалили, але лише в 1 читанні відкриття ринку землі, легалізацію видобутку бурштину і створення служби фінансових розслідувань. Також уряд презентував концепцію кредитів для малого бізнесу, посилення відповідальності за ведення тіньового бізнесу. Всі пам'ятають касові апарати.



Володимир Зеленський

Але в більшість цих рішень мала бути ухвалена в цілому до 1 грудня, а цього не сталось, от тепер Рада і повернулась до старого-доброго "турборежиму". Треба ж якось владі зупинити падіння рейтингу. Але тільки цим не обмежились. Задля реабілітації репутації партії у "Слузі народу" підготували "етичний кодекс депутата" і цілком серйозно збираються його ухвалити.

3 основних пунктів: за кнопкодавство депутат має скласти мандат, і за невиконання половини рішень фракції, або голосування проти (більше третини рішень фракції виходь із неї). А і ще одне – "не брехати" і не "паплюжити честь фракції".

Одразу проглядається, що фракція хоче таким чином вирішити кілька наболілих для неї проблем – проблеми з голосуваннями, коли певні групи "Слуги народу" не голосують за потрібні рішення. Найчастіше в важливих голосування тут відмічається так звана група Коломойського, і те що депутати розповідають про зарплати у конвертах, або пропозиції хабарів чим продукують скандали. А тепер головне. Зізнаюсь, я сміялась, коли дізналась, хто запропонував ухвалити етичний кодекс депутата.

Так, уявіть, це реально запропонував найодіозніший депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський. Принаймні один із найодіозніших. Ви розумієте, що етичний кодекс написала людина, яка написала в фейсбуці на адресу працівників Нацбанку.



Дубінський про працівника Нацбанку

І тепер Нацбанк просить Разумкова покарати за ці матюки самого Дубніського. Нормальний такий "знавець етикету". А ще за що виключати людей з фракції пропонує визначати людина, яка працювала на каналі олігарха Коломойського і видавала в ефір програму з певними ознаками замовності, а тепер має у власності 23 квартиру і 17 авто, і пояснює це заробітком у 90-х.

Людина називає свою фракцію "Слугами МВФ", ретранслює небезпечні меседжі Коломойського. І людина, яку разом з ще десятьма "слугами народу" колеги підозрювали в отриманні хабаря від Антона Яценка за збереження його схеми. Звісно, ще тоді він переконував, що це брехня і він збирається вимагати відповідальності для депутата зі "Слуги народу", який зробив це публічним. І ось, можливість виникла. І що саме парадоксальне йому цю можливість збирається надати керівництво фракції.



Антон Яценко

Звісно, нащо виключати з фракцію людину, яка імовірно може працювати в інтересах олігарха Коломойського, і постійно продукує скандали, і завалює важливі голосування, як то було з остаточним скасуванням недоторканості. Краще ж дати цій людині написати "внутрішні правила" для партії, і згідно з ним виганяти людей із фракції.

До речі Максим Бужанський, якого так само, як і Олександра Дубінського, називають неформальним куратором так званої групи Коломойського. В той час, як його колега пропонує етичний кодекс, кидається з кулаками на свого колегу Гео Лероса. Ніби-то захищаючи честь своєї колеги, яку, до речі, теж називають лояльною до олігарха.



Олександр Дубінський

Зовсім все логічно роблять, щоб припинити падіння власного рейтингу, і рейтингу президента. О, хай ще і Бужанський долучиться до написання етичного кодексу.

Можна хоч супермегатурборежим увімкнути і дійсно ухвалити десяток реформістських законопроектів. Але поки "етичні кодекси" для партії пише Дубінський, журналісти викривають на таємних зустрічах з олігархами і смотрящими працівників адміністрації Президента, як то було із поїздкою Богдана на весілля до смотрящого за Мінюстом.

Та зустріччю Смірнова із Хорошковським, а їх після цього не виключають із фракції чи звільняють, а намагаються виправдати. Ні етичні кодекси, ні турборежими не допоможуть. До речі, днями з'явилась інформація, що тимчасово виконуючим обов'язки звільненого Романа Труби стане саме заступник Богдана – Андрій Смірнов. Його ніби збирався призначити президент.



Роман Труба

Та джерела в "Слузі народу" переконують, що це не так. Що в Офісі Президента розуміють репутаційні ризики, і тому це скоріше буде заступник Генпрокурора – Трепак. Але не знаю, чи достатньо буде після всього лише не призначати більше одіозних і не позбуватись їх.

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Не можна однією рукою реформувати, а іншою продовжувати дерибанити або "не бачити", коли це хтось робить поряд. Інакше рейтинг буде продовжувати падати, а з падінням підтримки українців і шанси протистояти системі. Якщо звісно це взагалі хтось збирався робити.