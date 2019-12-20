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      Новий заробіток Медведчука: як кум Путіна заробляє на транзиті вугілля в Європу

      Честная политика 17 Читати новину українською

      Кум Путіна Віктор Медведчук знайшов собі нову дойну корову й не без допомоги російської влади. Окрім того, що Україна є транзитером російського газу в Європу, так само по нашій території відбувається транзит вугілля з Росії на європейські ринки.

      Віднедавна почали надходити скарги від українських експедиторів про те, що "Російська залізниця" без будь-яких пояснень відхиляє заявки відправників вантажів на перевезення вугілля в Європу транзитом через територію України.

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      Причину називають лише неофіційно, але вона, якщо розібратися, вказує на намір російської влади створити ще одну тему для заробітку кумом Путіна Віктором Медведчуком або пов'язаним з ним особам.

      Історія перша

      Все почалося з того, що Міністерство економічного розвитку Росії в усній формі дало розпорядження чиновникам не погоджувати плани, якщо експедитором вантажовідправника не вказується одна спеціальна компанія – приватне підприємство "Фреш Лайн".

      Що ж це за компанія "Фреш Лайн"? Її статутний капітал становить лише 1000 гривень. Експедитори наводять довгий список судових справ та кримінальних проваджень, які є наслідком невиконаних фірмою зобов’язань перед своїми партнерами.

      Компанія "Фреш Лайн" була заснована депутатом минулого та позаминулого скликань Русланом Сольваром.

      Руслан Сольвар
      Руслан Сольвар​

      Він обирався від партії "УДАР", яка до здивування багатьох мала дуже багато інтересів у залізниці. Той самий одіозний Дубневич або депутат попередніх скликань Іщенко, які перебувають під слідством НАБУ, теж входили до "УДАР".

      Пізніше Сольвар вийшов з засновників, переписавши компанію на Артема Мініча – це чоловік сестри колишньої дружини Сольвара.

      На Мініча записана іще одна фірма з орбіти Сольвара "Метрудтранс". Тільки за дев’ять місяців 2016 року вона отримала від 44 державних лісових господарств підряди на майже 120 мільйонів гривень на перевезення деревини.

      Так само фірми, що були пов'язані із Сольваром, вигравали державні підряди на перевезення вугілля на електростанції державної компанії Центренерго. Це мало всі ознаки тендеру з фіктивною конкуренцією вони створювали ілюзію конкуренції, а коли тендер завершувався, то фірма-переможець наймала свого ж конкурента по тендеру для виконання робіт.

      Самого Сольвара за часів нашого скликання Ради називали "смотрящим" за залізничними перевезеннями в Україні. Він був обраний за округом з центром у Фастові, що, як відомо, є великим транспортним вузлом.

      Що відомо про Сольвара

      У політиці Сольвар з’явився не без допомоги ексміністра транспорту регіонала Бориса Колєснікова.

      Саме після призначення Колєсникова на міністерську посаду, компанії Сольвара "Фреш лайн" та "МетРудТранс" почали вигравати тендери на залізничні перевезення. Саме тому нардеп два скликання поспіль був членом комітету ВР з питань транспорту.

      Борис Колєсніков
      Борис Колєсніков​

      І саме з компаніями, що контролювалися Сольваром, спрямувала працювати весь ринок транзиту вугілля російське Міністерство економіки. Але згодом компанії Сольвара визнали токсичними навіть для Росії.

      Історія друга

      У грудні цього року Міністерство енергетики Росії вказало на нового експедитора по транзиту вугілля в Європу – замість Сольвара заробляти на цьому може Медведчук. А замість "Фреш Лайн" цю роль відвели компанії "Белказтранс-Україна", тобто монополію перевели на нового гравця.

      Подивимося уважніше на нового власника ексклюзивних прав, виданих у Кремлі. Компанія "Белказтранс-Україна" пов'язана з білоруським олігархом Миколою Воробйом.

      Хто такий Воробей? Його називають партнером Медведчука у схемах на ринку енергоносіїв України. У Вороб’я є підприємство в Білорусі воно називається "Нафтобітумний завод".

      Йому споріднені з Медведчуком особи переписали головний актив путінського кума в Україні дизельну трубу, який люди Медведчука та люди Порошенка активно використовували останні роки, заливаючи наш внутрішній ринок російським дизелем.

      Віктор Медведчук
      Віктор Медведчук​

      Так само це підприємство Вороб'я "Нафтобітумний завод" брало участь у приватизації наших теплових електростанцій "Центренерго", аж поки тендер не скасували.

      Ще один зв'язок між Вороб'єм та Медведчуком – у своїй електронній декларації Путінський кум вказав, що отримав в якості гонорару понад 2 мільйони гривень від білоруського "Абсолютбанку" Вороб'я. Сума як для них невелика, але дозволяє прослідкувати їхні відносини.

      І от тепер Воробей невідомо з якого дива буде головним за транзит вугілля з Росії до Європи.Ясно, що навіть при братніх відносинах Росії та Білорусі, московська влада не віддавала би цей напрямок білорусам, якби за ним не маячила тінь Медвдечука.

      І підозри стають ще більш явними, якщо подивитися, що і на внутрішній український ринок російське вугілля тепер постачатиме ще одна невідома компанія NT Marine з Естонії. Російські журналісти розслідувачі з РБК встановили, що ця фірма також пов”язана з білорусом Вороб'йом, а через нього з Медведчуком.

      Цю компанію Миколи Вороб'я (або, якщо хочете, Медведчука) ексклюзивними правами без будь-яких обгрунтувань та із незрозумілих причин обрало Мінекономрозвитку Росії. Фактично, Росія почала створювати підконтрольного монополіста для перевезення транзитом по Україні вугілля.

      І при чому робить це не вперше. Декілька років тому те саме Міністерство економіки Росії забороняло продавати скраплений газ на український ринок, і виключенно робилося тільки тоді, коли контракт підписувала пов”язана з Медведчуком компанія. Зараз історія повторюється.

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      Іншими словами, поки нова влада Зеленського в Україні знижувала залежність від дизельного палива Медведчука, схоже, його не облишили напризволяще в Кремлі та кинули ще одну кістку для заробітку. Адже утримувати фракцію в Раді та мережу пропагандистських телеканалів все одно треба.

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      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Видеоблоги Угольная промышленность Европа Бизнес Виктор Медведчук Новости Беларуси Честная политика
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