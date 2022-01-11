Компания "Билдин-Групп "приобрела долю в уставном капитале компании "Юкрейн Терра Компани". Последняя владеет земельными участками в Одессе, предназначенными для жилищного строительства.

Ранее Новинский разрушает, – Казанский о связи депутата с Россией

Уставный капитал "Юкрейн Терра Компани" составляет 75,5 миллиона гривен. Основателем компании был Smart Holding, а конечным бенефициаром – Вадим Новинский.

Что известно об Акаеве

Ранее мужчина позиционировал себя в Украине как российский бизнесмен. Там он является владельцем "Тройки Ассет Менеджмент", был совладельцем российского "Тройка-Д банка".

"Билдин-рупп" тоже создали в 2021 году. Компания не осуществляет хозяйственной деятельности. Конечныц бенефициар – Акаев. Заметим, также он является конечным бенефициаром компаний "Промрынок "Котовский", "Одесские апартаменты" и "Отель плюс".

Почему продали земли

В Smart Holding объясняют, что "Юкрейн Терра Компани" создали для реализации новых девелоперских проектов и управления объектами недвижимости, пишет "Интерфакс-Украина".

Говорят, что решили продать долю из-за потери актуальности для реализации девелоперского проекта в Одессе. Уверяют, что приоритет группы – реализация девелоперских проектов в центральном регионе Украины.

Обратите внимание! Новинский – это пророссийский бизнесмен и политик. Депутат от "Оппозиционного блока". Он регулярно входит в рейтинг самых богатых людей от Forbes.