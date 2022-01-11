Компанія "Білдін-Груп" придбала частку у статутному капіталі компанії "Юкрейн Терра Компані". Остання володіє земельними ділянками в Одесі, призначеними для житлового будівництва.

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Статутний капітал "Юкрейн Терра Компанії" становить 75,5 мільйона гривень. Засновником компанії був Smart Holding, а кінцевим бенефіціаром – Вадим Новинський.

Що відомо про Акаєва

Раніше чоловік позиціонував себе в Україні як російський бізнесмен. Там він є власником "Трійки Ассет Менеджмент", був співвласником російського "Трійка-Д банку".

"Білдін-Груп" теж створили у 2021 році. Компанія не здійснює господарської діяльності. Кінцевим бенефіціаром Акаєв. Зауважимо, також він є кінцевим бенефіціаром компаній "Промринок "Котовський", "Одеські апартаменти" та "Готель плюс".

Чому продали землі

У Smart Holding пояснюють, що "Юкрейн Терра Компанії" створили для реалізації нових девелоперських проєктів та управління об'єктами нерухомості, пише "Інтерфакс-Україна".

Кажуть, що вирішили продати частку через втрату актуальності для реалізації девелоперського проєкту в Одесі. Запевняють, що пріоритет групи – реалізація девелоперських проєктів у центральному регіоні України.

Зверніть увагу! Новинський – це проросійський бізнесмен і політик. Депутат від "Опозиційного блоку". Він регулярно входить до рейтингу найбагатших людей України від Forbes.