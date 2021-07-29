Про це у трансляції 24 каналу сказав представник української делегації у Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський. Він зазначив, що ніхто не підіймає питання, щоб забрати у Новинського громадянство, яке надали за указом Януковича.

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Було б добре, якби він отримав паспорт і тихо собі працював, але проблема в тому, що Новинський веде руйнівну діяльність. Він знищує деякі українські підприємства,

– зазначив Казанський.

"Також він веде політичну діяльність. Тобто з Росії приїхала людина, яка в Україні диктує свої правила. Розповідає, за що голосувати, які закони ухвалювати й сам ухвалює для нас закони. Каже, що українська не потрібна, а треба більше російської, якою він міг вільно користуватися в Росії без жодних обмежень", – додав журналіст.

Банкрутство суднобудівного заводу

Казанський розповів, що Новинський викупив Чорноморський суднобудівний завод. Це одне з найстаріших українських підприємств, яке будує кораблі. Його заснували наприкінці XIX років.

"Новинський остаточно довів завод до банкрутства. Останні роки будували корабель "Володимир Великий" для військового флоту. Він так і не добудований. Його частини іржавіють у порожніх цехах. Депутат нищить цей завод, щоб на його місці збудувати морський порт", – сказав Казанський.