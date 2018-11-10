Новинский: Очевидно, Бойко и Левочкин хотят вступить в партию "За жизнь"

Объединения партий "Оппозиционный блок" и "За жизнь" не произошло.

Подписанное в пятницу, 9 ноября, соглашение является частной инициативой сопредседателя "Оппоблока" Юрия Бойко.

Об этом OBOZREVATEL сообщил народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. По его словам, в соглашении говорится о создании некой платформы между партией "За жизнь" и Юрием Бойко.

"Он выступал как частное лицо, это его частная инициатива. Ни одного решения съезда и политсовета по этому поводу не было. Видимо, таким образом Юрий Бойко и Сергей Левочкин хотят вступить в партию "За жизнь" и создать "За жизнь" (объединенную)", – пояснил нардеп.

Он подчеркнул, что в связи с этим на понедельник, 12 ноября, будет созван политсовет партии "Оппозиционный блок".

"Мы обсудим сложившуюся ситуацию. Также будем требовать созыва съезда, чтобы обсудить эту ситуацию с представителями всех областей. Партия "Оппозиционный блок" всегда выступала за единого кандидата от прогрессивных оппозиционных сил, который мог бы создать конкуренцию действующей власти и не быть на подтанцовке у Петра Порошенко. А они пытаются создать единого кандидата под Порошенко. То есть они играют в его игру", – подытожил Новинский.