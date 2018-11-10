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      Новинский: Очевидно, Бойко и Левочкин хотят вступить в партию "За жизнь"

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      Вадим Новинский
      Вадим Новинский

      Объединения партий "Оппозиционный блок" и "За жизнь" не произошло.

      Подписанное в пятницу, 9 ноября, соглашение является частной инициативой сопредседателя "Оппоблока" Юрия Бойко.

      Об этом OBOZREVATEL сообщил народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. По его словам, в соглашении говорится о создании некой платформы между партией "За жизнь" и Юрием Бойко.

      "Он выступал как частное лицо, это его частная инициатива. Ни одного решения съезда и политсовета по этому поводу не было. Видимо, таким образом Юрий Бойко и Сергей Левочкин хотят вступить в партию "За жизнь" и создать "За жизнь" (объединенную)", – пояснил нардеп.

      Он подчеркнул, что в связи с этим на понедельник, 12 ноября, будет созван политсовет партии "Оппозиционный блок".

      "Мы обсудим сложившуюся ситуацию. Также будем требовать созыва съезда, чтобы обсудить эту ситуацию с представителями всех областей. Партия "Оппозиционный блок" всегда выступала за единого кандидата от прогрессивных оппозиционных сил, который мог бы создать конкуренцию действующей власти и не быть на подтанцовке у Петра Порошенко. А они пытаются создать единого кандидата под Порошенко. То есть они играют в его игру", – подытожил Новинский.

      Теги: Новости Украины Вадим Новинский Новости политики Юрий Бойко Оппозиционный блок Вадим Рабинович
      Источник: 24 Канал
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