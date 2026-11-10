От первых выстрелов до боевых гранат: как рекруты Нацгвардии готовятся к фронту

Рекруты 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии отрабатывают навыки обращения с оружием в ходе базовой общевойсковой подготовки / Фото 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии
Будущие национальные гвардейцы проходят интенсивную подготовку, в ходе которой учатся действовать в условиях, максимально приближенных к боевым. Некоторые испытания оказываются гораздо сложнее, чем казались сначала, однако, преодолев страх, бойцы готовы проходить их снова.
Рекруты 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии Украины осваивают обращение с оружием, тактику ведения боя и другие необходимые военные навыки. В ходе базовой общевойсковой подготовки они отрабатывают действия под наблюдением опытных инструкторов.
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Как проходит подготовка будущих нацгвардейцев?
Занятия по огневой подготовке начинаются утром. Прежде чем приступить к стрельбе, новобранцы изучают устройство оружия, его возможности и особенности применения.
Один из нацгвардейцев, Владислав, рассказал, что сначала упражнения казались простыми. Однако во время отработки действий в окопах он столкнулся с настоящим стрессом.
Ты идешь, стреляешь, ты должен проверять каждый уголок, простреливать. Постоянно находясь в движении, стреляешь, и кажется, что делаешь все правильно, контролируешь все повороты
По его словам, дополнительные трудности возникали, когда во время выполнения упражнения заканчивались патроны и нужно было перезарядить оружие. При этом рядом находился инструктор, который контролировал действия новобранцев и помогал исправлять ошибки.
Особое внимание во время обучения уделяют пулеметам. Рекрут Дмитрий признался, что работа с таким оружием требует не только навыков, но и хорошей физической подготовки.
Это совсем другой уровень. Особенно когда ты осознаешь, какие задачи он может решать на фронте в ходе боевых действий
Дмитрий также посоветовал тем, кто планирует поступить в ряды Нацгвардии, заранее уделять внимание физической форме, ведь пулемет имеет значительный вес.
Как обучаются будущие нацгвардейцы: смотрите видео
Что рассказывают рекруты о первом метании боевых гранат?
Одним из самых эмоциональных этапов подготовки стало метание гранат. Сначала военные в течение двух дней тренировались с учебными образцами, а затем перешли к боевым.
Рекрут Назар рассказал, что сначала ребята шутили и вспоминали школьные уроки физкультуры. Однако после получения настоящих боеприпасов отношение к упражнению изменилось.
Когда нам выдали уже боевые гранаты, показали, как закручивать запал, и когда мы взяли их в руки, стало уже не так смешно
По словам Назара, после первого броска страх уступил место азарту.
А после первого броска – дайте еще! Такой задор ворвался, что бросал бы целый день
В процессе обучения / Фото 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии Украины
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Сколько длится подготовка новобранцев Нацгвардии?
Обучение проходит под руководством инструкторов с боевым опытом. Они не только объясняют основы военного дела, но и передают практические знания, полученные на фронте.
Инструктор по прозвищу Куница подчеркнул, что даже те рекруты, которым сначала с трудом даются отдельные упражнения, постепенно осваивают необходимые навыки.
Часто бывает так, что у человека действительно не получается, но со временем, за эти 57 дней, к концу у новобранца, который не мог, например, устранить ту же задержку автомата, начинает все получаться, и я испытываю гордость
Помимо огневой подготовки, будущие национальные гвардейцы изучают военную топографию, сооружение укреплений, тактическое передвижение и оказание домедицинской помощи.
В бригаде отмечают, что комплексное обучение помогает новобранцам постепенно превращаться в слаженное подразделение, готовое выполнять боевые задачи.
Инструкторы и новобранцы делятся впечатлениями: смотрите видео
Как раньше готовили новобранцев 2-й Галицкой бригады?
В сентябре 24 Канал рассказывал о тактической подготовке новобранцев этой же бригады. Тогда новобранцы отрабатывали передвижение с оружием, взаимное прикрытие и взаимодействие в парах. Инструкторы подчеркивали, что важно не только правильно выполнять упражнения, но и научиться доверять сослуживцам.
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