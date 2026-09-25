Обучение новобранцев начинается с базовых элементов – изучения правил обращения с оружием, передвижения, принятия положения для ведения огня и выполнения команд. На первых этапах у бойцов вместо имен на шлемах стоят только номера. Об этом рассказали в 2-й Галицкой бригаде, передает 24 Канал.

Развитие рефлексов

После освоения индивидуальных навыков новобранцы переходят к работе в парах. Один военнослужащий движется, а другой его прикрывает. Такая методика требует от бойца просчитывать следующие действия сослуживца.

Сначала думаешь только о себе: как правильно держать оружие, куда встать, чтобы меньше испачкаться в узком окопе. А потом понимаешь, что рядом есть человек, который зависит от тебя так же, как ты от него. И это – самое главное, а не усталость или ссадины – это мелочи,

– рассказал новобранец под номером 25.

Упражнениями руководят инструкторы с большим боевым опытом. Они обращают внимание на каждую деталь – от скорости замены магазина или снятия оружия с предохранителя до безопасного разворота с оружием в разные стороны.

Доверие и командное взаимодействие

Одной из главных целей обучения является формирование сплоченного коллектива, где каждый понимает свою роль при выполнении задач. Инструкторы подчеркивают, что тактика начинается с четкой коммуникации и взаимного доверия.

Наша задача – не просто научить выполнять отдельные упражнения. Важно, чтобы рекрут понимал свою роль в группе, слышал команду и видел того, кто работает рядом. Тактика начинается с простых вещей: слушать, смотреть, думать, общаться и доверять побратиму,

– отметил инструктор по прозвищу "Абдулла".

Все учебные упражнения новобранцы выполняют в полном боевом снаряжении, отрабатывая каждое задание без послаблений. Подвергаясь физической нагрузке и истощению, новобранцы снова и снова возвращаются к отработке базовых элементов.

Военная подготовка новобранцев / 2-я Галицкая бригада НГУ

В будущем, после завершения курса подготовки, новобранцы получат собственные позывные, заменят синий скотч на шлемах на шевроны подразделений и пополнят состав боеспособных сил Нацгвардии.