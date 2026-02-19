Залужный вдруг остро высказался о Зеленском: политолог предположил причину

Бывший Главком ВСУ Залужный дал интервью изданию Associated Press, в котором сделал несколько заявлений в сторону Зеленского. До этого, уже в должности посла Украины в Великобритании, он высказывался о военных и геополитических вопросах, однако внутриполитических проблем и конфликтных тем не касался.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Владимир Фесенко, подчеркнув, что его информационная активность была ограниченной, потому что существует обязательное правило: посол любой страны не может давать критические оценки действиям главы своего государства.

Смотрите также Залужный, Билецкий, Порошенко: КМИС назвал топ-3 партии на выборах в случае завершения войны

Новое интервью Залужного: какие последствия будут?

Политолог объяснил, что посол представляет в другой стране свое государство и его президента. В случае с Залужным, он является представителем Украины и Зеленского в Великобритании. После его интервью, где он подверг критике украинского президента, по словам Фесенко, Залужный или должен самостоятельно написать заявление на увольнение с должности посла, или это сделают вместо него.

"Я трудно себе представляю, что после такого интервью он останется представителем Украины, как бы мы не относились к Залужному или Зеленскому. В этом случае я не оцениваю содержание его высказываний, а говорю о последствиях от него", – уточнил политолог.

Три версии того, почему Залужный сделал громкие заявления

Рассуждая о том, почему именно сейчас Залужный пошел на такой шаг, политолог высказал одно из самых популярных предположений, что таким образом он начинает свою предвыборную кампанию, намереваясь в будущем выдвигаться в президенты Украины. Однако, принимая во внимание нынешнее состояние переговоров, Фесенко отметил, что, что предпосылок для быстрого завершения войны он не видит, поэтому и о выборах говорить рано.

Он подчеркнул, что даже если боевые действия закончатся в течение ближайших месяцев, то выборы состоятся не раньше осени или зимы 2026 года. Если переговорный процесс затянется во времени, то голосование пройдет, с его слов, не ранее 2027 года.

"Когда неизвестно, когда будут выборы, и начинаешь предвыборную кампанию, то существуют определенные риски. Это может быть фальстартом. Может здесь сработало отсутствие политического опыта Валерия Федоровича или части его команды", – озвучил Фесенко.

Есть и другая версия поведения Залужного. Политолог рассказал, что есть тенденция, которую фиксируют социологи, по постепенному снижению рейтингов бывшего Главкома ВСУ. Сам Фесенко это скорее назвал бы не снижением, а "охлаждением". Он отметил, что Залужный остается лидером по второму туру президентских выборов согласно соцопросам, но в первом уже уступает Зеленскому.

Политолог предположил, что возможно это вызвало беспокойство в команде Залужного и именно поэтому было принято решение о необходимости дать такое интервью, начинать активную политическую деятельность.

Фесенко не исключает еще одну версию. Он обратил внимание на то, что в этом интервью много было сказано на тему контрнаступления. Он не первый раз касается этого вопроса. Возможно, решил действовать на опережение и сформулировал свое видение тех событий.

Не исключаю, что кто-то готовит против Залужного информационную кампанию, где его могут обвинять в том, что он провалил контрнаступление 2023 года, будут на него возлагать главную вину. Для Залужного это двойной вызов: как профессионального военного, так и человека, который имеет политический рейтинг,

– пояснил Фесенко.

Среди версий существует еще одна, которая живет в общественном мнении, политических кулуарах, слухах, которая появилась в период 2022 – 2023 годов – якобы Залужный проходит фигурантом не как обвиняемый, а как свидетель по двум делам. В частности, со слов политолога, что касается сдачи Херсона в начале полномасштабного вторжения.

"Это уголовное дело, где вину могут возлагать на военных, хотя косвенно это тоже может быть проблемой для Валерия Федоровича. Слышал, что есть еще одно дело, но не знаю, чего оно касается. Если кто-то в правоохранительных органах решил реанимировать эти темы, использовать их против Залужного, чтобы нейтрализовать его как кандидата в президенты, то это могло подтолкнуть его к таким действиям", – предположил Фесенко.

Подытоживая, политолог отметил, что интервью Залужного сейчас воспринимается как начало прямого политического противостояния между ним и Зеленским. По его мнению, эта ситуация завершится тем, что Валерий Залужный уйдет с должности посла, а дальше может быть сформирована им новая политическая сила.

Что озвучил Залужный в интервью АР?