Удобный момент

Именно сейчас, считает Эрдоган, наступил удобный момент для вторжения, потому что все заняты войной России против Украины и всем нужно его внимание и участие, а значит, он может и дальше поднимать ставки, торговаться и получать желаемое взамен. Стратегия – чем больше угроз набрасываешь на стол, тем больше получишь.

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Первым и главным против кого будут такие шаги Эрдогана – поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF). Для США они способ противодействия влиянию Исламского государства в регионе. Именно они охраняют тюрьмы с террористами этой организации и совместно с ними США проводят против террористических группировок операции в Сирии, в том числе ликвидируют их лидеров.

Турция решила объявить о проведении военной операции на севере Сирии после того, как Россия вывела значительное количество войск из страны из-за войны в Украине. Турецкие военные источники говорят, что российские войска, имевшие второе по численности присутствие в Таль-Рифаате, сейчас в значительной степени покинули этот район.

Публично это играет как против России, потому что это же дружественный к Кремлю режим Асада властвует в Сирии и военные операции в северной части страны ему в ущерб. Но, похоже, только публично. Ибо Россия была бы не прочь обменять свое молчаливое одобрение операции Эрдогана на какие-либо другие уступки Турции в ее сторону в других местах. Учитывая безжизненную реакцию России, возможно, договоренности уже произошли, однако, их предмет неизвестен.

Также выигрывает от этого Исламское государство, потому что все вынуждены будут на время отвлечь силы от противостояния ему, что создает для него свое окно возможностей, и воспользуется оно им традиционно кроваво.

Украинский фактор

Россия отвлекается на изнурительную войну и выводит некоторые силы из Сирии, поэтому она не может серьезно противостоять сделке Турции, несмотря на то, что в 2019 году договорилась с сирийскими курдами о том, чтобы Турция не попала в Манбидж.

Хотя Путин не будет приветствовать Эрдогана, который таким образом проявляет слабость России, ему также нужна Турция, чтобы поддерживать свою сдержанную позицию по отношению к Украине, и, возможно, будет готов пожертвовать соглашением Москвы с сирийскими курдами.

США находятся в более сложном положении, учитывая, что они в союзе с YPG из-за своей ведущей роли в коалиции Сирийских демократических сил, которую спонсировал Вашингтон для победы над Исламским государством.

Последний раз, когда Эрдоган атаковал в 2019 году, общественное мнение США было взбешено из-за того, что Белый дом отказался от своего союзника, что заставило тогдашнего президента Дональда Трампа выступить посредником по прекращению огня между Турцией и YPG.

Но, как, видимо, видит Эрдоган, приоритеты США изменились. Они также хотят сохранить относительный нейтралитет Анкары по отношению к Украине и, конечно, не хотят, чтобы Турция приближалась к России.

Более того, Вашингтон хочет, чтобы Эрдоган перестал противостоять присоединению Швеции и Финляндии к НАТО. Эрдоган думает, что он в сильной позиции, и в конечном итоге сможет требовать от Вашингтона еще более высокой цены за принятие этих новых членов, например возвращение к программе истребителей F-35. Он, безусловно, ожидает, что Белый дом закроет глаза на захват этих курдских карманов, которые все равно оставят большинство территории YPG под защитой США неприкосновенной.

Популярная война

Конечно, Эрдоган объясняет это гуманитарной целью: будто захватив эти 30 километров у северной границы, он сможет расселить туда сирийских беженцев, присутствием которых в Турции не довольно население, чем пользуется турецкая оппозиция.

Однако это больше похоже на манипуляции, потому что предыдущие операции Эрдогана наоборот увеличивали количество беженцев. А для расселения после захвата нужно отстроить регион. То есть работа для строителей Эрдогана будет на годы, и все это время количество беженцев в Турции увеличивается.

Очевидно, что политика Эрдогана в отношении курдов, против которых якобы и направлено это наступление, имеет все признаки геноцида.

Однако она нравится турецкому народу, находящему оправдание такой жестокости в страницах далекой истории. И пока население аплодирует, Эрдоган будет убивать, переселять и ассимилировать курдов.

Будет ли вторжение?

Выручает ли Эрдоган себе что-то от США? Или это часть еще большей игры? Не понятно, но турецкая государственная пропаганда усиливает нарративы, оправдывающие вторжение, а сирийские силы готовятся сопротивляться.