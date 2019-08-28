Новое оборудование на ММК имени Ильича помогает экономить природные ресурсы

Они предназначены для того, чтобы подавать охлажденную воду в листопрокатный цеха "1700", кислородный цех и цех холодной прокатки. Инвестиции компании в строительство составляют 55,1 млн грн. Об этом говорится на сайте "Метинвеста".

Одна из новых градирен охлаждает воду для листопрокатного цеха "1700" (ЛПЦ-1700) и цеха холодной прокатки (ЦХП). Ее производительность – охлаждение 4200 кубометров воды в час до температуры +25°С. Градирня полностью автоматизирована, ее строение позволяет оперативно изменять параметры работы и получать воду нужной температуры. Вторая градирня подает охлажденную воду в кислородный цех. За один час этот агрегат охлаждает 8000 кубометров воды. Градирня оснащена сверхточным и современным оборудованием, полностью автоматизирована и способна охладить воду в наиболее жаркие дни до +28°С.

Первую градирню спроектировали и построили в течение пяти месяцев турецкие компании Cenk и Dalgakiran. Вторую – разработала и спроектировала компания YWCT (Израиль), а построил ее официальный представитель этой компании в Украине.

Мы ведем системную работу по повышению энергоэффективности и экологичности предприятия. Используем комплексный подход к экономии природных ресурсов, применяя передовые технологии. Например, новое оборудование современных вентиляционных градирен позволяет нашему меткомбинату более эффективно и экономно использовать дорогостоящие ресурсы, а также улучшать экологическую ситуацию в городе,

– рассказал генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко.

После запуска двух новых градирен подпитка оборотного цикла для ЛПЦ-1700, ЦХП и кислородного цеха из реки Кальмиус снизилась втрое.