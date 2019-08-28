Нове обладнання на ММК імені Ілліча допомагає економити природні ресурси

Вони призначені для того, щоб подавати охолоджену воду до листопрокатного цеху "1700", кисневого цеху і цеху холодної прокатки. Інвестиції компанії у будівництво становлять 55,1 млн грн. Про це йдеться на сайті "Метінвесту".

Одна з нових градирень охолоджує воду для листопрокатного цеху "1700" (ЛПЦ-1700) і цеху холодної прокатки (ЦХП). Її продуктивність – охолодження 4200 кубометрів води на годину до температури +25°С. Градирня повністю автоматизована, її будова дозволяє оперативно змінювати параметри роботи й отримувати воду потрібної температури. Друга градирня подає охолоджену воду до кисневого цеху. За одну годину цей агрегат охолоджує 8000 кубометрів води. Градирню оснащена надточним і сучасним обладнанням, повністю автоматизована і здатна охолодити воду в найбільш спекотні дні до +28°С.

Першу градирню спроектували і побудували протягом п'яти місяців турецькі компанії Cenk і Dalgakiran. Другу – розробила і спроектувала компанія YWCT (Ізраїль), а побудував її офіційний представник цієї компанії в Україні.

Ми ведемо системну роботу з підвищення енергоефективності та екологічності підприємства. Використовуємо комплексний підхід до економії природних ресурсів, застосовуючи передові технології. Наприклад, нове обладнання сучасних вентиляційних градирень дозволяє нашому меткомбінату більш ефективно й ощадно використовувати дорогі ресурси, а також покращувати екологічну ситуацію в місті,

– розповів генеральний директор ММК імені Ілліча Тарас Шевченко.

Після запуску двох нових градирень підживлення оборотного циклу для ЛПЦ-1700, ЦХП і кисневого цеху з річки Кальміус знизилося втричі.