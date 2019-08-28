Нове обладнання на ММК імені Ілліча допомагає економити природні ресурси
Нове обладнання на ММК імені Ілліча допомагає економити природні ресурси
Вони призначені для того, щоб подавати охолоджену воду до листопрокатного цеху "1700", кисневого цеху і цеху холодної прокатки. Інвестиції компанії у будівництво становлять 55,1 млн грн. Про це йдеться на сайті "Метінвесту".
Одна з нових градирень охолоджує воду для листопрокатного цеху "1700" (ЛПЦ-1700) і цеху холодної прокатки (ЦХП). Її продуктивність – охолодження 4200 кубометрів води на годину до температури +25°С. Градирня повністю автоматизована, її будова дозволяє оперативно змінювати параметри роботи й отримувати воду потрібної температури. Друга градирня подає охолоджену воду до кисневого цеху. За одну годину цей агрегат охолоджує 8000 кубометрів води. Градирню оснащена надточним і сучасним обладнанням, повністю автоматизована і здатна охолодити воду в найбільш спекотні дні до +28°С.
Першу градирню спроектували і побудували протягом п'яти місяців турецькі компанії Cenk і Dalgakiran. Другу – розробила і спроектувала компанія YWCT (Ізраїль), а побудував її офіційний представник цієї компанії в Україні.
Ми ведемо системну роботу з підвищення енергоефективності та екологічності підприємства. Використовуємо комплексний підхід до економії природних ресурсів, застосовуючи передові технології. Наприклад, нове обладнання сучасних вентиляційних градирень дозволяє нашому меткомбінату більш ефективно й ощадно використовувати дорогі ресурси, а також покращувати екологічну ситуацію в місті,
– розповів генеральний директор ММК імені Ілліча Тарас Шевченко.
Після запуску двох нових градирень підживлення оборотного циклу для ЛПЦ-1700, ЦХП і кисневого цеху з річки Кальміус знизилося втричі.