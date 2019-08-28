13:22
28 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХ У ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секретна місія робота Феді. Російська пошта міняє формат
      Вєсті Кремля
      21:46, 27 серпня
      Вєсті. UA: Дубінського вчать толерантності. Як Медведчук святкував День Незалежності
      Вєсті.UA
      21:05, 27 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВИБУХ У ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Нове обладнання на ММК імені Ілліча допомагає економити природні ресурси

      33 Читать новость на русском
      Нове обладнання на ММК імені Ілліча
      Нове обладнання на ММК імені Ілліча

      Нове обладнання на ММК імені Ілліча допомагає економити природні ресурси

      Вони призначені для того, щоб подавати охолоджену воду до листопрокатного цеху "1700", кисневого цеху і цеху холодної прокатки. Інвестиції компанії у будівництво становлять 55,1 млн грн. Про це йдеться на сайті "Метінвесту".

      Одна з нових градирень охолоджує воду для листопрокатного цеху "1700" (ЛПЦ-1700) і цеху холодної прокатки (ЦХП). Її продуктивність – охолодження 4200 кубометрів води на годину до температури +25°С. Градирня повністю автоматизована, її будова дозволяє оперативно змінювати параметри роботи й отримувати воду потрібної температури. Друга градирня подає охолоджену воду до кисневого цеху. За одну годину цей агрегат охолоджує 8000 кубометрів води. Градирню оснащена надточним і сучасним обладнанням, повністю автоматизована і здатна охолодити воду в найбільш спекотні дні до +28°С.

      Першу градирню спроектували і побудували протягом п'яти місяців турецькі компанії Cenk і Dalgakiran. Другу – розробила і спроектувала компанія YWCT (Ізраїль), а побудував її офіційний представник цієї компанії в Україні.

      Ми ведемо системну роботу з підвищення енергоефективності та екологічності підприємства. Використовуємо комплексний підхід до економії природних ресурсів, застосовуючи передові технології. Наприклад, нове обладнання сучасних вентиляційних градирень дозволяє нашому меткомбінату більш ефективно й ощадно використовувати дорогі ресурси, а також покращувати екологічну ситуацію в місті,
      – розповів генеральний директор ММК імені Ілліча Тарас Шевченко.

      Після запуску двох нових градирень підживлення оборотного циклу для ЛПЦ-1700, ЦХП і кисневого цеху з річки Кальміус знизилося втричі.

      blog_ava
      Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
      сьогодні
      17944
      Теги: Новини України Екологія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      сьогодні , 12:30 Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      Блог Соцмережі 244
      "Хороші хлопці": дорослий фільм про дітей
      сьогодні , 11:00 "Хороші хлопці": дорослий фільм про дітей
      Юлія Ліпенцева 258
      Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      сьогодні , 08:46 Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      11120
      Які загрози несе для України нормандський формат
      сьогодні , 08:40 Які загрози несе для України нормандський формат
      Блог Медіа 948
      Клан Богатирьової хоче повернути собі контроль над державними закупівлями ліків
      сьогодні , 08:19 Клан Богатирьової хоче повернути собі контроль над державними закупівлями ліків
      3789
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук