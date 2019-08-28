Новое правительство: какой путь стоит выбрать "Слуге народа"

О первых шагах партии "Слуга народа", о должностях Алексея Гончарука и Ульяны Супрун и тарифах – в прямом эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

О новом пути парламента

– Это как в истории с супергероями: от них требуется гораздо больше. Сейчас Зеленский некий супергерой, который может изменить очень много, если предложит новый общественный договор.

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– Нам нужно сейчас, чтобы власть вышла и сказала, что есть новый общественный договор: "Мы не воруем, а делаем реформы. А вы, пожалуйста, платите налоги. Вы же нам доверяете, поэтому давайте платить налоги, потому что без них ваше доверие ничего не стоит".

Я думаю, что может случиться так, что Кабмин будет отвечать за преобразования, а Зеленский будет отвечать за любовь. Потому что он ездит по регионам, где "изгоняет дьявола" из чиновников и людям это очень нравится.

– Почему сейчас такой замечательный этот период? Потому что у Зеленского такой рейтинг, что под него можно провести любую непопулярную реформу. Он может продать что угодно.

– Они (представители партии "Слуга народа" – 24 канал) могут почувствовать, как это кайфово менять страну. Так было в Грузии в первый срок при Саакашвили, когда "вы молодые, классные и вы еще что-то делаете, видите результат и к вам приходят инвестиции". Это может сплотить эту команду, если этого не будет, то их раскупят.

Там же (в "Слуге народа" – 24 канал) случайные люди. Есть более сотни мажоритарщиков, которые совершенно разные. Есть Дубинский, на котором негде метки ставить, а еще Бужанский. А есть нормальные люди, которые действительно имеют европейские взгляды и ценности. Пока что их держит вместе только рейтинг Зеленского и дубинка этого рейтинга, ибо все остальные только про деньги.

– Они просто разные, и нет ни одного вопроса по которому у них будут совпадать взгляды, если кто-то не будет их ориентировать. И здесь этим ориентиром должен выступать президент.

Назначения Владимира Зеленского / Инфографика 24 канала

О Гончаруке и Супрун

– Зеленский не ориентируется на гражданское общество, а на рейтинги. И он видит, что после лет пропаганды, что Супрун плохая, люди и думают, что она плохая. Даже, когда говорят, что "да, у нее хорошая реформа, но она плохая". Почему она плохая при том, что реформа хорошо – этого никто не объясняет, но говорят.



Ульяна Супрун

– Алексей Гончарук – это человек, который на "светлой стороне". Он делал очень хорошую работу в дерегуляции. Так что очень неожиданно и приятно видеть его на позиции главы правительства. Когда мы говорим о Гончаруке, то это действительно та история, что 5 лет ошибок лучше, чем 50 лет саботажа. Потому что мы понимаем ценности Гончарука и они правильные.



Алексей Гончарук

Кто такой Гончарук и какие у него шансы возглавить правительство? Алексей Гончарук – заместитель главы Офиса Президента, отвечает за экономику. С 21 июня его назначили членом Национального инвестиционного совета Украины и Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Это совещательные органы при Президенте Украины, занимающихся профильными вопросами.



Гончарука называют фаворитом президента Владимира Зеленского на должность премьер-министра Украины. По словам эксперта Сергея Фурсы, главный недостаток заместителя ОП – молодой возраст. Гончаруку лишь 35 лет, поэтому он еще не имеет определенного политического влияния и поэтому ему можно навязать определенное мнение.

О том, как будут голосовать "Слуги народа"

– В общем, теоретически, этот состав может претендовать на звание лучшего правительства Украины в будущем, потому что действительно есть люди с правильными ценностями. По крайней мере, та группа, которая олицетворяет экономический блок. Если под эгидой этих людей будут внедрены изменения, а мы знаем слухи, что на первом заседании будет 50-100 законопроектов и в ближайшие месяцы мы увидим рынок земли.

Если это будет двигаться такими темпами, а это важно, потому что окно возможностей скоро закроется, то это будет очень хорошая история.

– Пока они будут голосовать за все, что возможно – эти 254 людей от "Слуги Народа", но потом там очень разные особенности. Есть "коломойские", "аваковские", еще какие-то неизвестные люди, которых скупят сразу. Они пока что будут все выполнять и дисциплинированно голосовать, но через полгода и рейтинг президента Зеленского уменьшится – это будет влиять на их поведение также.

О тарифах

– Снизить тарифы не удастся, ведь это противоречит условиям сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

Тарифы не будут уменьшены, это физически невозможно. На самом деле, это противоречит экономическому здравому смыслу. Тарифы должны быть рыночными.

– Президент Владимир Зеленский никогда не обещал снизить тарифы. Он отмечал, что они действительно высокие, но прямых обещаний по их снижению не было.

Важно! Президент Украины не имеет полномочий увеличивать или уменьшать тарифы. Этот вопрос находится в прямой компетенции Кабинета министров.