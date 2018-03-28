Новое расширение Firefox будет мешать Facebook шпионить за пользователями

В Firefox появилось новое расширение Facebook Container, которое должно изолировать идентификационные данные пользователя Facebook от других посещаемых сайтов.

Об этом пишет The Next Web.

Таким образом после установки Firefox будет открывать сайт Facebook на специальной вкладке-контейнере, предварительно удалив cookie-файлы.

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Теперь Facebook не сможет сказать, какой сайт с новостями вам нравится только потому, что вы нажали на ссылку или открыли новостной сайт; если сайт использует файлы cookie и у вас не установлено расширение, Facebook сможет создать профиль, который включает в себя данные о том, каким новостным сайтам вы отдаете предпочтение. Новое расширение удалит cookie-файлы Facebook.

При этом сам Facebook и ссылки "Поделиться" на других сайтах будут открываться во вкладке, помеченной голубым цветом.

Что касается сайтов, для которых требуется учетная запись Facebook для регистрации или входа в систему, то с этими сайтами может возникнуть проблема. Это также касается и комментариев под Facebook-аккаунтом на сторонних сайтах.

Что известно о скандале с утечкой личных данных из Facebook? Недавно стало известно об утечке данных из частных профилей в Facebook. Жертвами стали около 50 миллионов страниц. Доступ к этим данным получила частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA).



Это стало возможным благодаря приложению thisismydigitallife, которое в 2014 году создал Александр Коган, профессор Кембриджского университета Великобритании. Приложение предлагало сотням тысяч юзеров пройти психологический тест. Кроме результатов тестирования, пользователи также позволяли обрабатывать данные о своих друзьях из соцсети. Так были собраны сведения из около 50 миллионов профилей. Эту информацию у Когана и выкупила Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа во время выборов в 2016 году.