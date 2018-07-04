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Новое руководство "Интерсити" могло нарушить конкурсные процедуры, отдав рекламные площадки

25 Читати новину українською
Новое руководство "Интерсити" могло нарушить конкурсные процедуры, отдав рекламные площадки новой компании
Новое руководство "Интерсити" могло нарушить конкурсные процедуры, отдав рекламные площадки новой компании / Соцсети

Руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания "ПАО "Укрзализныця" (филиал "УЖСК"), нарушив конкурсные процедуры, заключило договор с компанией "Медиа Директ" на размещение рекламы в скоростных поездах "Интерсити".

Об этом сообщают компании "Ай Ком" и "Офисер" на странице Intercity Magazine в Facebook, которые в течение четырех лет размещали рекламу в скоростных поездах и выдавали бортовой журнал "Интерсити".

В компаниях считают, что новый исполняющий обязанности директора филиала "УЖСК" Сергей Иванович Лейбук нарушил законодательство, а также ряд внутренних процедур, проигнорировав принятое 21 июня 2018 года решения правления ПАО "Укрзализныця" в продление договора с компаниями "Ай Ком" и "Офисер" до 31 декабря 2018 года.

В условиях договора указано, что действующий оператор имеет приоритетное право на его продолжение. В случае, если филиал "УЖСК" решил изменить подрядчика, он обязан был организовать открытый конкурс. Однако ни один конкурс не проводился.

Должность исполняющего обязанности директора филиала "УЖСК" Сергей Лейбук занимает с 6 июня 2018 года. Ранее он работал главным инженером аэропорта "Борисполь". Как известно, размещением рекламы в аэропорту "Борисполь" занимается рекламное агентство "Мегаполис", основанное Ольгой Васильевой. Компанию "Медиа Директ", которая получила право размещать рекламу в поездах "Интерсити", также основала Ольга Васильева.

Договор с ООО "Медиа Директ" руководство филиала "УЖСК" подписало 25 июня 2018 года без проведения конкурса и игнорируя решение правления ПАО "Укрзализныця". А уже 27 июня рекламодатели "Интерсити" начали получать письма от ООО "Медиа Директ" с предложением перезаключить договора на размещение рекламы в поездах с их компанией.

Компании "Ай Ком" и "Офисер" расценивают действия менеджмента филиала "УЖСК" как рейдерский захват. За время работы с компаниями "Ай Ком" и "Офисер" филиал "УЖСК" получил рекордную прибыль за рекламу в скоростных поездах "Интерсити".

ООО "Ай Ком" и ООО "Офисер" решили подать заявления в суд и обратиться в Антикоррупционный орган с требованием дать надлежащую оценку действиям нового главы филиала. Также они обратились за помощью к руководителю ПАО "Укрзализныця" Евгению Кравцову и другим должностным лицам, в том числе к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, первому вице-премьер-министру Украины Степану Кубиву и министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Теги: Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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