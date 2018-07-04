Новое руководство "Интерсити" могло нарушить конкурсные процедуры, отдав рекламные площадки

Руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания "ПАО "Укрзализныця" (филиал "УЖСК"), нарушив конкурсные процедуры, заключило договор с компанией "Медиа Директ" на размещение рекламы в скоростных поездах "Интерсити".

Об этом сообщают компании "Ай Ком" и "Офисер" на странице Intercity Magazine в Facebook, которые в течение четырех лет размещали рекламу в скоростных поездах и выдавали бортовой журнал "Интерсити".

В компаниях считают, что новый исполняющий обязанности директора филиала "УЖСК" Сергей Иванович Лейбук нарушил законодательство, а также ряд внутренних процедур, проигнорировав принятое 21 июня 2018 года решения правления ПАО "Укрзализныця" в продление договора с компаниями "Ай Ком" и "Офисер" до 31 декабря 2018 года.

В условиях договора указано, что действующий оператор имеет приоритетное право на его продолжение. В случае, если филиал "УЖСК" решил изменить подрядчика, он обязан был организовать открытый конкурс. Однако ни один конкурс не проводился.

Должность исполняющего обязанности директора филиала "УЖСК" Сергей Лейбук занимает с 6 июня 2018 года. Ранее он работал главным инженером аэропорта "Борисполь". Как известно, размещением рекламы в аэропорту "Борисполь" занимается рекламное агентство "Мегаполис", основанное Ольгой Васильевой. Компанию "Медиа Директ", которая получила право размещать рекламу в поездах "Интерсити", также основала Ольга Васильева.

Договор с ООО "Медиа Директ" руководство филиала "УЖСК" подписало 25 июня 2018 года без проведения конкурса и игнорируя решение правления ПАО "Укрзализныця". А уже 27 июня рекламодатели "Интерсити" начали получать письма от ООО "Медиа Директ" с предложением перезаключить договора на размещение рекламы в поездах с их компанией.

Компании "Ай Ком" и "Офисер" расценивают действия менеджмента филиала "УЖСК" как рейдерский захват. За время работы с компаниями "Ай Ком" и "Офисер" филиал "УЖСК" получил рекордную прибыль за рекламу в скоростных поездах "Интерсити".

ООО "Ай Ком" и ООО "Офисер" решили подать заявления в суд и обратиться в Антикоррупционный орган с требованием дать надлежащую оценку действиям нового главы филиала. Также они обратились за помощью к руководителю ПАО "Укрзализныця" Евгению Кравцову и другим должностным лицам, в том числе к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, первому вице-премьер-министру Украины Степану Кубиву и министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.