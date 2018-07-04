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Нове керівництво "Інтерсіті" могло порушити конкурсні процедури, віддавши рекламні майданчики

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Нове керівництво "Інтерсіті" могло порушити конкурсні процедури, віддавши рекламні майданчики новій компанії
Нове керівництво "Інтерсіті" могло порушити конкурсні процедури, віддавши рекламні майданчики новій компанії / Соцмережі

Керівництво філії "Українська залізнична швидкісна компанія" ПАТ "Укрзалізниця" (філія "УЖСК"), порушивши конкурсні процедури, уклало договір з компанією "Медіа Директ" на розміщення реклами у швидкісних поїздах "Інтерсіті".

Про це повідомляють компанії "Ай Ком" та "Офісер" на сторінці Intercity Magazine у Facebook, які протягом чотирьох років розміщали рекламу у швидкісних поїздах і видавали бортовий журнал "Інтерсіті".

У компаніях вважають, що новий виконувач обов'язків директора філії "УЖСК" Сергій Іванович Лейбук порушив законодавство, а також низку внутрішніх процедур, проігнорувавши прийняте 21 червня 2018 року рішення правління ПАТ "Укрзалізниця" в продовження договору з компаніями "Ай Ком" та "Офісер" до 31 грудня 2018 року.

В умовах договору вказано, що чинний оператор мають пріоритетне право на його продовження. У разі, якщо філія "УЖСК" вирішила змінити підрядника, вона зобов'язана була організувати відкритий конкурс. Однак жоден конкурс не проводився.

Посаду виконувача обов'язків директора філії "УЖСК" Сергій Лейбук Займає з 6 червня 2018 року. Раніше він працював головним інженером аеропорту "Бориспіль". Як відомо, розміщенням реклами в аеропорту "Бориспіль" займається рекламне агентство "Мегаполіс", засноване Ольгою Васильєвої. Компанію "Медіа Директ", яка отримала право розміщувати рекламу в поїздах "Інтерсіті", також заснувала Ольга Васильєва.

Договір з ТОВ "Медіа Директ" керівництво філії "УЖСК" підписало 25 червня 2018 року без проведення конкурсу та ігноруючи рішення правління ПАТ "Укрзалізниця". А вже 27 червня рекламодавці "Інтерсіті" почали отримувати листи від ТОВ "Медіа Директ" з пропозицією переукласти договору на розміщення реклами в поїздах з їхньою компанією.

Компанії "Ай Ком" та "Офісер" розцінюють дії менеджменту філії "УЖСК" як рейдерське захоплення. За час роботи з компаніями "Ай Ком" та "Офісер" філія "УЖСК" отримала рекордний прибуток за рекламу у швидкісних поїздах "Інтерсіті".

ТОВ "Ай Ком" та ТОВ "Офісер" вирішили подати заяви до суду та звернутися в Антикорупційний орган з вимогою дати належну оцінку діям нового глави філії. Також вони звернулися за допомогою до керівника ПАТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова та інших посадових осіб, в тому числі до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, першого віце-прем'єр-міністра України Степана Кубіва та міністра інфраструктури Володимира Омеляна. 

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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