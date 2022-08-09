Почти сразу после взрывов возле Новофедоровки в сети начали распространять указ путина о введении на территории Крыма режима чрезвычайного положения. Эта информация недостоверна.

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Журналисты отмечают, что на самом деле такого режима на оккупированных территориях введено не было .



В сети обнародовали фейк о чрезвычайной ситуации в Крыму / Фото с телеграммы Nexta

Что произошло в Крыму

Возле Новофедоровки в Крыму слышали мощные взрывы. Они звучали у аэродрома русских вооруженных сил. Сначала говорили о 4 взрывах, впоследствии появилась информация о 6 – 7, а затем даже 15.

Сейчас журналисты сообщают о двух пострадавших. Люди говорят, что было похоже, будто детонировали боеприпасы. В направлении места взрыва ехали многочисленные машины скорой помощи.

Местные сообщают, что пожар и взрывы продолжаются до сих пор, очевидно, детонируют находившиеся на складах боеприпасы врага. Стекла трясутся в десятках километров от эпицентра происшествия.

Добавим, что именно возле Новофедоровки расположен военный аэродром, откуда взлетают истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины.

Как взрывы объясняют в России

Минобороны России говорит, что сдетонировали снаряды, никто не пострадал и техника также не повреждена. В то же время самопровозглашенные власти Крыма объявили эвакуацию в Сакском районе. Также там объявили воздушную тревогу.

У самих российских кафиров из-за взрывов на аэродроме и складах началась паника. Так называемый глава Крыма Аксен заявил, что уже едет на место происшествия, и попросил "не распространять всяческих версий".

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