Новогоднее поздравление Владимира Зеленского с 2026 годом: смотрите видео

Владимир Зеленский накануне новогодней ночи обратился к украинцам и поздравил с 2026 годом. В поздравлении президент Украины традиционно подвел итоги 2025 года, в котором наше государство выстояло, несмотря на все трудности и терроризирование, которые создавала Россия.

Видеопоздравление главы государства стартовало традиционно в последние минуты перед Новым годом. 24 Канал собрал основные тезисы из новогоднего обращения Владимира Зеленского.

К теме Выходной или рабочий день: каким будет 1 января 2026 года для украинцев

Что сказал президент в новогоднем поздравлении?

Смотреть новогоднее поздравление Владимира Зеленского также можно будет на ютубе 24 Канала, а также в телеграм-канале.

Поздравление Владимира Зеленского с Новым 2026 годом: смотрите видео

Президент начал новогоднее поздравление с темы мирных переговоров. Зеленский вернулся в Украину вчера, 30 декабря, в 6 утра. Его команда провела в пути почти 50 часов.

Мирное соглашение готово на 90 процентов. Остается десять. И это гораздо больше, чем... чем просто цифры. Это десять процентов, у которых на самом деле все. Это о десяти процентах, которые будут определять судьбу мира, судьбу Украины и Европы, то, как будут жить люди. Десять процентов для сохранения миллионов жизней. Десять процентов решимости, которая нужна, чтобы мир заработал на все сто. Десять процентов столь необходимого единства и мудрости – украинского, американского, европейского, всего мира. Десять процентов к миру,

– отметил он.

В то же время он добавил, что Украина не ищет мира "любой ценой". Он уверяет, что Украина не готова сдаваться, несмотря на сильную усталость от войны.

Война продолжается уже 1407 дней. Глава государства подчеркнул, что это больше, чем срок оккупации некоторых украинских городов Нацистской Германией. Однако ключ к миру – в Москве.

"Россия не заканчивает свои войны сама. Не было в истории войны, которую бы они завершили по собственному желанию. Только давление от других, только принуждение от других, которое сами они называют "жест доброй воли",

– отметил президент.

Он вспомнил войны России с Польшей, Турцией, Финляндией, Сирией, Грузией, вторжение в Абхазию и Осетию, Чечню.

И этот список можно, можно продолжать бесконечно, потому что почти вся территория России собрана из войн. Вот с кем мы имеем дело,

– говорит Зеленский.

Он подчеркивает, что выход из Донбасса не равен миру, но это не все в мире понимают.

"И поэтому на Украину – давление, так. И поэтому мы боремся так. И доказываем, казалось бы, давно очевидные истины, что после оккупации Крыма, захвата части Донецкой и Луганской областей, полномасштабного вторжения 24 февраля, после Бучи, Мариуполя, Еленовки и всего, что делает Кремль все это время, верить им на слово – это просто приговор. Приговор общей международной безопасности. И каждому лидеру, который просто должен защищать свой народ", – говорит глава государства.

Партнеры до сих пор не до конца соглашаются с аргументами Киева, признает Зеленский. Именно поэтому речь идет о 90% готовности соглашения, а не 100%. Украина настаивает на прочных гарантиях безопасности.

Будапештская бумажка Украину не устроит. Минская ювелирно выписанная ловушка Украине не нужна. Подписи под слабыми соглашениями только подпитывают войну. Моя подпись будет стоять под сильным соглашением. И именно об этом сейчас каждая встреча, каждый звонок, каждое решение. Чтобы обеспечить всем сильный мир,

– говорит он.

Зеленский напомнил, что Украина продолжает наносить успешные успешные удары по российским НПЗ, возвращая войны в Россию, обучает военных НАТО.

Кремль в свою очередь врет о взятии Купянска, сбивания дронов над резиденцией Путина.

Владимир Зеленский подчеркнул, что только США под силу заставить Путина остановить войну. Это вопрос и избежания более широкого конфликта в Европе. Об этом он говорил и с президентом Трампом. Он также поблагодарил каждого лидера, что поддерживает Украину.

Германия предоставляет Украине ПВО, европейские партнеры формируют "Коалицию желающих", отстаивают сильные документы, которые гарантируют долговременный мир, и такой, который поддержат украинцы.

"Потому что если все будет несправедливо, и мир хрупкий, и Москва снова нападет, она говорит, я не хочу, чтобы тогда разочарованные люди в Украине жгли на площадях портреты европейских и американских лидеров", – продолжил Зеленский.

Многие европейские лидеры постоянно в контакте с президентом Украины. Европа предоставила Украине 100 миллиардов долларов поддержки на два года.

"И такое единство, и такое неравнодушие к Украине прежде всего выходит далеко за пределы континента. Она заметна и ощутима нам в Японии, в Австралии, в Канаде. Я очень благодарю каждого в мире, кто на светлой стороне истории, на стороне Украины и делает все, чтобы Украина смогла достичь своего, дожать, смогла добавить к миру", – говорит президент.

Больше всего украинцы хотят мира и борются за него. Именно это желание является основным в 2026 году, признает президент.

Безусловно, больше всего сейчас мы хотим мира. Но, в отличие от новогоднего снега, он не упадет нам с неба просто так, как чудо. Но мы верим в мир, и боремся за него, и работаем ради этого. И продолжим это делать. Потому что очень хотим в 2026-м, чтобы тихо в небе и спокойно на земле, чтобы тепло и свет у нас дома. И не 170, а все 220 – так, как должно быть. Чтобы все наши вернулись домой. С фронта, из плена, из оккупации. Чтобы были мы. Чтобы была Украина. С Новым годом, дорогой народ!

– завершил Зеленский.